旅發局冀推「旅遊氣泡」　8月有望恢復台、韓、泰、越及內地遊

今年上半年因全球的新冠肺炎疫情嚴峻，旅遊業重挫，隨著本港的疫情稍為緩和，旅發局計劃將於6月中推出「旅遊．就在香港」計劃，首階段會推廣本地遊、鼓勵市民在本地消費、深度遊，望推出「新橋」刺激消費、外出。 亞洲地區疫情較有進展，旅發局期望推第二階段與其他地方建立「旅遊氣泡」，旅發局總幹事程鼎一預計最有可能會先與台灣、韓國、泰國、越南和澳門、內地建立「旅遊氣泡」，港府正研究與有關地方傾討相關可能性，但同時希望有關計劃可於8月或9月可推出。

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首階段6月推本地遊 涉4000萬元

今年上半年的疫情持續下，不少地方出現逾千、逾萬宗的確診個案，因擔心病毒傳播下，全球各地運輸幾乎全部暫停，旅發局總幹事程定一表示，現時本港大部份旅遊業停頓現時本地的疫情已漸穩定，若可保持現時情況，做好公共衛生措施等，有望加強旅客再度來港信心。

現時旅發局將推出首階級的「旅遊．就在香港」計劃，向本地居民推廣本地遊，鼓勵他們在有社交距離下進行不同的深度遊，此外，旅發局會推出1.1萬個不同種類優惠，以及先消費後換取道遊等不同建議，詳情將於較後時間公布，整個項目加上外地宣傳等，預計計劃涉及約4,000萬元。

今年上半年因全球的新冠肺炎疫情嚴峻，旅遊業重挫，隨著本港的疫情稍為緩和，旅發局計劃將於6月中推出「旅遊．就在香港」計劃。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

去年底旅發局向旅客或本地市民推出超值優惠「Hong Kong is ON」吸客，程鼎一被問到會否重推計劃時，坦言由於各行各業所遇到的問題較嚴峻，較難以「鬥平」取勝，「現在情況係大家都好水深火熱，再用呢個方法有困難，係要改用創意鬥創意。」

旅發局總幹事程鼎一提到，旅發局已著手研究與疫情較穩定的亞洲地區建立設計是第二階段的「旅遊氣泡」。（資料圖片）

第二階段「旅遊氣泡」 望最快8月推出

旅發局已著手研究與疫情較穩定的亞洲地區，建立「旅遊氣泡」，程一鼎說，現時韓國、台灣、內地、澳門，以及泰國、越南的疫情較穩定，加上旅遊復甦時旅客會先到附近地區旅遊，因此會先嘗試與這些國家或地區合作，現時有待港府跟各地政府洽討可行性，並盡快推出宣傳，但未能確實定出時間表，但希望8月或9月份可推出。

「現在都係叫做穩定，難以估計時間表，但相信唔會遲過今年內推出。」他說會參考澳洲與新西蘭兩國互通的方式，但預計歐美市場最快於今年底或明年才能再次出發。

問到會否擔心社會運動再次升溫、加上今日（22日）全國兩會推出「國安法」，影響其外出消費及推廣香港遊的意慾時，程鼎一認為，本港市民相信較擔心疫情影響，只要情況受控，也會願意外出消費，經過多個月的社會運動，市民對街上情況有所了解並可協調。

此外，對於本港一旅遊重要景點海洋公園有機會因財困關閉，程鼎一表示公園一向深受留夜旅客歡迎，期望園方能夠順利過度，並於較後時間相討合作機會，刺激本地市場。