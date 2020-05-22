港版國安法｜移民查詢單日急升五倍　年輕人將首期作資本

全國人大會議今早（22日）開幕，「港版國安法」是議程之一，表決提請人大常委立法後，將納入《基本法》附件三公布在香港實施。消息一出，根據大數據分析顯示，搜尋關鍵字「移民」、「台灣」等字眼急增四倍。 有移民顧問坦言，今日單日的移民查詢升五成，「啲人態度好堅定，唔係查詢，直頭係話有無方法即刻走。」同時，有意移民的年輕人去年的查詢比例已較前升五倍，不少人將首期資金改作投資移民的本金。

台灣因為移民入場門費較低，只需要160萬元，故是不少港人的首選。（資料圖片 / 江智騫攝）

「港版國安法」引起港人熱烈討論，亦有人擔心香港「一國兩制」特色不再，Google搜尋關鍵字「移民」、「台灣」等字眼急增四倍；「國安法」與移民的搜尋關聯度更達0.99。

「啲人態度堅定 想即刻走」

專門辦英國及加拿大移民的英君集團合夥人及首席移民顧問文偉成表示，由去年社會運動開始，移民查詢較前增加三至四倍，每日平均查到約100個查詢，至近期疫情始見回落。而自《國安法》的消息傳出後，查詢數字反彈，他說：「今朝辦公室所有電話一齊響，半日都有70至80個查詢」，大部份為30至40歲人士，「啲人態度好堅定，唔係查詢，直頭係話有無方法即刻走。」

英君集團合夥人及首席移民顧問文偉成，指年輕人可以嘗試創科簽證申請移民。

年輕人資金少可選擇初創簽證

文偉成續稱，在去年社會運動前30歲以下的移民申請人僅為5%，但現時已經升五倍至30%，「佢哋用本身儲錢買樓嘅資金用作移民。」

由於大部份較年輕的申請人，難少有大額資金作投資移民，故大部分會選擇技術或創科移民。如去年英國便推出「初創 / 創新者」簽證，文偉成直指入門門檻低只需5萬英鎊（約47.2萬港元），申請人只需將初創計劃成功推銷至39間英國政府名單下的公司，便可以獲得居留身份，算是年輕人移民的另一途徑。

移民需時多久？文偉成指，移民英國最快半年內便完成所有程序，但加拿大則要等待一至兩年。他提醒：「如果真係想移民就要及早準備。」

台灣移民門檻低 只需160萬元

美聯移民顧問策略總監鄭天殷也指，《國安法》、社運等因素下不少人對前景感到不明朗，可以肯定查詢移民的數字會繼續上升，「5月至今我哋有150宗查詢，相信至月底會達300宗。對比2月至3月受疫情影響只錄得平均50宗查詢，現時升幅達五倍。」

鄭天殷坦言，過去的申請人大多是採用投資移民多，但自20至30歲的申請人增多，他們大多擁有高學歷、未有家庭、加上工作職位未算太高，故願意選擇技術移民。她分析：「投資移民佔六成，技術移民就佔四成。年輕啲嘅會覺得『以我技術、學歷可以一試』，不像其他客人可能要放棄香港嘅職位。」

星之谷移民顧問董事總經理莊鈺洪同樣表示，過去一年的社會運動是港人移民的催化劑，單是今日已經收到20宗的移問查詢，升幅達兩至三倍，「移民講座個啲有200幾個查詢。」他直言，台灣因為移民門檻低，只需要投資160萬港元，且一年內可獲護照，故是不少人的首選。