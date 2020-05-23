DSE歷史科｜教育局副秘書長批考題超道德底線　教師斥教育局粗暴

中學文憑試歷史科，試題考核學生是否同意「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」引起軒然大波，考評局決定取消該題目。 教育局局長楊潤雄今早（23日）再談及事件，今次事件並非教育局政治干預考評局，「考評局獨立，但唔能夠無視教育局嘅政策。」。他強調題目本身有錯，無論考生怎樣回答也是難以評核，事件一開首便對考生不公平，並非取消題目引起不公平。教育局副秘書長康陳翠華否認是政治決定，重申不反對開放式題目，又舉例指「『吸毒利多於弊得唔得？』咁樣出題係超越咗道德底線。」

教育局副秘書長康陳翠華。（廖雁雄攝）

今屆中學文憑試歷史科，試題「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」涉及中日關係；教育局楊潤雄早前批評試題，設計「有問題」、「偏頗」，要求考評局取消該試題。楊潤雄今早於港台《星期六問責》指出，考評局事後是開了至少兩次會議討論得出結果，「希望家長、考生明白，試題本身有問題無辦法評核。」

楊潤雄同日在商台節目《政經星期六》也再表示，取消試題絕對不是政治干預，認為教育局方只是在專業上討論和提出意見，雖然考評局是獨立機構，但也不能夠無視教育政策。

資料只提部份史實 「睇住資料都會答咗利」

康陳翠華否認今次事件是政治決定，她解釋教育局的歷史科同事有審視過題目，認為題目中的資料D只提及漢冶萍公司的貸款及有留學生等，由於中學生不會深入該部份歷史， 「當時啲國民認為係經濟侵略」，但考生卻缺乏足夠的背景資料可以分利弊，「大家睇住資料都會答咗利。嚴重超越考生水平嘅題目。」她多次重申，該段歷史主軸是日本侵華。

康陳翠華又表示，教育局不是反對開放式題目，重申是命題有問題，並舉例指「『吸毒利多於弊得唔得？』咁樣出題係超越咗道德底線。」至於外國出題涉及宗教、民族時都會特別小心處理，「南韓，你唔會出慰安婦。」

教師批評取消題目做法「粗暴」

聽眾陳女士本身是教應屆歷史科的老師，她批評教育局未有聆聽出題者的目的，及出題理據，也認為局方不了解老師授課的方法，「一向都會教學生原手資料不會有整個picture，係整段歷史；低年級嘅學生都有教」，不同意今次資料有問題。

她指出，學校教授該段歷史的主軸除了日本侵華外，亦有探討現代化的蛻變，「一直都有教學生反思，我教咗咁多年，你教育局有無問過我哋意見？」覺得教育局要求取消題目的做法「粗暴」。

康陳翠華不同意，指不會評論個別老師的教法，但教育局是審視過市面上的教科書並沒有教授該部份歷史，「考生唔識咪睇資料答。」

教育局局長楊潤雄。（廖雁雄攝）

至於考評局昨（22日）的聲明，未如教育局所指題目傷害民族感情，只提到提問用語亦欠全面。康陳翠華回應稱，不會代考評局作回應，認為大家不要執着在「感情」的用字上，但學生應該理解當時歷史對國民造成的傷痛。

取消題目會對考生不公平？楊潤雄認為，今次事件源於題目出題不合適， 「問題出自問題到，無論點答都答唔到，一條錯嘅題目點答都做唔到評核」，強調事件一開首便對考生不公平。他指，題目提供的史料，絕大部份學校不會教，導致考生只根據資料分析 「根本考唔到歷史。」

有人就今次事提出司法覆核，楊潤雄僅指，香港法律制度下係可以去做，但質疑對方有否從考生的角度去思考，「提出禁制，對考生係好定唔好？」他又指，對教育局提出的理據有信心，能令社會人士信服。