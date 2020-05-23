DSE歷史科｜考評局公布取消試題　學術教育界開記招反對

中學文憑試歷史科，必答題之一考核學生是否同意「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」，引起爭議，在教育局要求下，考評局昨日（22日）公布決定取消該題目。多個教學術及專業界別人士今日（23日）舉行記者會，表明反對取消歷史科試題。

考評局昨日正式公布，基於考評專業、課程範圍、考生利益等，認為該題設計偏離中四至中六歷史科《課程及評估指引》的學習及評估目標，決定取消該條2(C)題目。並參考同卷其它題目，以兩方法估算考生可能取得的分數，再選取較高的分數為該題最終得分，以保障考生利益。

出席人士包括中文大學教育學院前副教授蔡寶瓊 、香港文化研究、政治學學者黃偉國、科技大學社會科學部副教授成名、進步教師同盟蕭新泉老師、香港人教育支援平台蔣旻正、香港眾志鄭家朗及全民教育局、資深英文科老師孔令暉等。

蔡寶瓊指出，香港公開試得到國際承認，是基於公平可靠及程序公義，制度須經年累月確立，惟是次行政長官、教育局之舉，是帶頭毁壞程序公義，有違培訓學生獨立自由思考的教育目標。

香港思流、青年反修例關注組、香港眾志、全民教育局、香港教育同行陣線、進步教師同盟、香港人教育支援平台、教育工作關注組、學術自由學者聯盟、香港教育大學教學人員協會、高教公民等多個組織，發表聯合聲明，質疑教育局是政治干預考評局的專業，損害考生利益。