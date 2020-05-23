DSE歷史科｜考評局DQ中日關係試題　香港眾志稱下周申禁制令

中學文憑試歷史科必答題之一要求考生回答是否同意「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」，引起爭議，在教育局要求下，考評局昨日（22日）公布決定取消該題目。多個教育學術及專業界別人士今日（23日）舉行記者會，表明反對取消歷史科試題。 有中五讀歷史科的學生憂此例一開，會導致「龍門任搬」，對香港教育失信心。香港眾志副主席鄭家朗透露，中學生行動籌備平台已尋求法律意見，最快下周初申請司法覆核及禁制令，阻考評局取消試題，由於處理需時，或會延後放榜。

蔡寶瓊：公開試經年累月才得到國際承認

考評局昨日正式公布，基於考評專業、課程範圍、考生利益等，認為該題設計偏離中四至中六歷史科《課程及評估指引》的學習及評估目標，決定取消該條2(C)題目；並參考同卷其它題目，以兩方法估算考生可能取得的分數，再選取較高的分數為該題最終得分，以保障考生利益。

取消試題引起學界嘩然，多個教育學術及專業界別人士今日（23日）舉行記者會，表明反對決定。中文大學教育學院前副教授蔡寶瓊在會上指出，香港公開試得到國際承認，是基於公平可靠及程序公義，制度須經年累月確立，批評是次卻由行政長官林鄭月娥及教育局帶頭破壞程序公義，有違培訓學生獨立自由思考的教育目標。資深英文科老師孔令暉強調，政府應尊重教育專業自主，不應憑主觀政治判斷，干涉教育專業決定。

教局副秘以吸毒類比 科大成名：凡事皆有利弊

教育局副秘書長康陳翠華今早否認要求取消試題屬政治決定，更以「吸毒利多於弊」類比，指題目「超越道德底線」。

科技大學社會科學部副教授成名表示，外國有國家容許輕量吸食禁制藥物，凡事皆有利弊，學術上應容許討論。而前中學校長劉修妍亦強調，高中學生有能力思考判斷，與幼稚園及小學生不同，即使是吸毒議題，亦可進行客觀學術探討，多角度、多層次（如醫學、物理知識、心理及社會影響）思考有否利處、弊處，她強調教育界應培養學生求學問、求真相，並學會道德選擇，而非避而不談。

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中五生：龍門任搬，對考評制度失信心

有出席記者會的應屆歷史科考生認為，準備了三年的同學都有能力及知識回應該試題，且常見的開放式題型，擔心其成績會被影響，「如何調整計分亦無法公平」。

中五黃同學則認為，歷史科精粹是要求學生懂得批判思考，借古鑑今，不理解為何中四、中五生都懂回應的一條中日關係題目都要被取消。她憂心明年文憑試會再出現「龍門任搬」的情況，質疑任何題目都要做政治審查，令人難以無法信任香港教育及考評制度。

最快下周申司法覆核 指會致放榜延期

香港眾志副主席鄭家朗重申，取消試題將影響考生成績一生，認為考評局決定涉及政治壓力，透露將在下周初申請司法覆核，了解決定是否涉及不當考慮；並會申請禁制令，要求考評局沿用原來試題及評分準則批改試卷。他承認司法覆核需時，最快亦可能需要兩個月，故放榜或需延遲。但他強調，申請司法覆核的出發點，是維護文憑試國際認受性。他們同時會邀請台灣、澳洲、英國等地的政黨或教育組織，向當地教育部門了解刪題對文憑試認受性的影響。

香港思流、青年反修例關注組、香港眾志、全民教育局、香港教育同行陣線、進步教師同盟、香港人教育支援平台、教育工作關注組、學術自由學者聯盟、香港教育大學教學人員協會、高教公民等組織，發表聯合聲明，質疑教育局政治干預考評局的專業，損害考生利益。