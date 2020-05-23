01獨家｜佛堂群組確診住持首開腔　否認峨眉山染病毒　擬年底重開

由2月至3月，北角美輪大廈福慧精舍佛堂爆出群組染疫，共有19人「中招」，當中一名信眾的丈夫，即80歲老翁病逝。政府已宣布將部份宗教活動可放寬至處所可容納的一半人數，惟今日（23日）福慧精舍佛堂門外仍然貼出告示，表示暫不開放直至另行通知。 曾在1月到訪四川峨眉山、被懷疑是「佛堂群組」感染源頭的43歲佛堂住持蔡清苗今日（23日）接受《香港01》專訪首度開腔稱，他並非由峨眉山感染病毒回港，「峨眉山差唔多500個師傅無一個人中招，絕對唔係嗰度惹返嚟。」他自2月開始每日誦經，每逢初一、十五回到佛堂拜神，祈求疫情早日消除，信眾以至全體香港人都安然無恙。

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根據衞生防護中心披露，屬於本港第102宗確診的住持蔡清苗，曾於1月17日至20日到過四川峨眉山，回港後於3月4日確診，3月30日出院。有報道指他到訪當地期間有大型佛會。此外，香港理工大學４月中公布研究，分析本港部份患者的病毒基因，揭示北角福慧精舍佛堂19人群組的「零號病人」相信是43歲佛堂男住持，其病毒基因是整個群組中與武漢首批病人的基因最為接近。住持訪峨眉山返港後一直無病徵，至其他到過佛堂的人士確診後才被檢測，相信他是該群組「超級傳播者」。

住持相信是信眾去旅行帶病毒回佛堂

蔡清苗受訪時堅信自己並非由峨眉山感染病毒回港，「峨眉山500師傅無一個人中招，個個都好健康，連峨眉山市區都無人中招，絕對唔係嗰度染返嚟」，又稱「如果我有菌，我日日喺街市買餸，成個街市都中晒招啦。」，相信「信眾唔知去邊度旅行惹返嚟。」未有疫情前他誦經期間，「支咪驗咗都冇病毒」。

爆出群組感染，衞生署追查發現，福慧佛堂的經書、水龍頭及跪墊都驗出新型冠狀病毒。

記者入佛堂參觀 不見跪墊、經書等用品

男住持今日讓記者進入佛堂參觀，內有約二百平方呎的大廳，白色的光管十分光猛。甫入門後左轉便是大佛櫃，放了多個觀音菩薩佛像，亦有數碟水果及齋菜。佛堂裡沒有多餘雜物，桌上放了住持的個人物品，但不見跪墊、經書等用品。蔡清苗說，從前信眾來佛堂會分享食物，但由疫情出現開始，大家只會一起誦經。

福慧精舍佛堂暫不開放直至另行通知。（李恩慈攝）

由檢疫中心被送到東區醫院接受治療，蔡清苗表示，住院二十多天，由始至終也對染病沒有感覺，因為他沒有病徵，亦不需要服用任何藥物，形容情況似「去醫院隔離，只係唔知點解被驗到有病毒。」

下半年才會考慮重開佛堂

蔡清苗說，福慧精舍佛堂內的檯布、跪墊、白米及部份經書已被衞生防護中心人員丢棄，他自己也徹底消毒了其他物品。為了信眾健康，如上半年疫情受控，下半年才會考慮重新開放福慧精舍佛堂讓信眾拜神。他稱自2月開始每日誦經，祈求疫情早日消除。原本住在佛堂的他，康復出院後改為到酒店暫住，都有定期獨自回到佛堂誦經，帶同齋菜及生果供奉神明，誠心祈求大家健康。

對於任何一個信眾染病，蔡清苗說都感到非常難過。他表示擔心信眾，「佛教有句說話，眾生安樂，出家人先至安樂。」