交通消息．持續更新｜九巴12條路線改道　呼籲乘客留意交通情況

有網民於網上發起港島區遊行，呼籲參加者於下午一時由銅鑼灣遊行至灣仔，表達對《國歌法》以及港版國安法不滿。警方今早發表聲明，表示有人意圖煽惑市民參與未經批准的集結並作出譴責，警告參加未經批准的集結有機會違反《公安條例》下的「參與未經批准集結罪」，以及違反限聚令。 九巴表示，部份過海路線班次或受遊行影響，會視情況改道或終止服務，呼籲乘客留意。

▼5.24遊行前大批警員在港島戒備▼

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【14:20】九巴宣布12條路線需要改道，詳情如下：

103/170 往九龍方向不停灣仔消防局至高士威道維園各站

108 往九龍方向不停摩頓臺至堅拿道西各站

109 往香港方向不停跑馬地馬場至中環街市各站; 臨時加停告士打道伊利莎伯大廈，舊灣仔警署，分域街各站。往九龍方向不停皇后像廣場至聖若瑟小學各站，臨時加停干諾道中近怡和大廈及告士打道近入境事務大樓各站。

113 往香港方向不停跑馬地馬場至置地廣場各站; 臨時加停告士打道伊利莎伯大廈，舊灣仔警署，分域街，干諾道中近皇后像廣場及砵典乍街各站。往九龍方向不停皇后像廣場至聖若瑟小學各站，臨時加停干諾道中近怡和大廈及告士打道近入境事務大樓各站。

601 往香港方向不停清風街至盧押道各站; 臨時加停告士打道伊利莎伯大廈，舊灣仔警署，分域街各站。往九龍方向不停灣仔消防局至銀幕街各站，臨時加停告士打道近入境事務大樓站。

603/673 往九龍方向不停灣仔消防局至高士威道維園各站。

619 往九龍方向不停灣仔消防局至銀幕街各站。

680 往香港方向不停清風街至盧押道各站，臨時加停告士打道伊利莎伯大廈，舊灣仔警署，分域街各站。往九龍方向不停灣仔消防局至銀幕街各站。

681 往香港方向不停循道徫理大廈至高等法院各站，臨時加停告士打道伊利莎伯大廈，舊灣仔警署，分域街各站干諾道中近皇后像廣場及砵典乍街各站。往九龍方向不停灣仔消防局至銀幕街各站。

690 往香港方向不停海富中心。往九龍方向不停灣仔消防局至銀幕街各站。

914 往九龍方向不停中央圖書館至利源東街各站，臨時加停告士打道舊灣仔警署，分域街各站。

968 往九龍方向不停中央圖書館至匯豐總行各站，臨時加停告士打道舊灣仔警署，分域街各站。

【13:42】灣仔軒尼詩道有示威者以雜物堵路，附近一帶交通受阻，及後警方將雜物清走。

【13:36】較早前示威者行出馬路，警方發射催淚彈驅散示威者，並於銅鑼灣怡和街、灣仔軒尼詩道車路推進，該處交通一度受阻。

【12:15】九巴表示，因應銅鑼灣最新交通情況，九巴路線101,109,111,112,113,116的班次或會出現延誤，並有可能因應實際情況調整，包括於中途站停止服務或作改道安排。乘客請依照在場外勤人員指示。

乘客可登入九巴智能手機應用程式，查閱個別有關路線資訊