交通消息．持續更新｜受示威影響九巴117暫停服務　32條路線改道

有網民於網上發起港島區遊行，呼籲參加者於下午一時由銅鑼灣遊行至灣仔，表達對《國歌法》以及港版國安法不滿。警方今早發表聲明，表示有人意圖煽惑市民參與未經批准的集結並作出譴責，警告參加未經批准的集結有機會違反《公安條例》下的「參與未經批准集結罪」，以及違反限聚令。 九巴表示，部份過海路線班次或受遊行影響，會視情況改道或終止服務，呼籲乘客留意。

▼5.24遊行前大批警員在港島戒備▼

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【16:27】九巴表示受港島區示威影響，117號路線暫停服務，另32條路線改道，呼籲市民預留充足時間。

暫停服務

117

路線改道

101/111往香港方向不停利景酒店至置地廣場各站； 臨時加停告士打道伊利莎伯大廈，舊灣仔警署，分域街，干諾道中近皇后像廣場及砵典乍街各站。往九龍方向不停皇后像廣場至南洋酒店各站；臨時加停干諾道中近怡和大廈及告士打道近入境事務大樓各站。

102/106往香港方向不停告士打道維園至銀幕街各站；臨時加停告士打道伊利莎伯大廈站。往九龍方向不停清風街至景隆街各站。

103往香港方向不停百德新街至美利道各站；臨時加停告士打道伊利莎伯大廈至盧押道各站。往九龍方向不停金鐘站至興發街各站；臨時加停干諾道中近怡和大廈及告士打道近入境事務大樓各站。

104往香港方向不停循道徫理大廈至置地廣場各站；臨時加停干諾道中砵典乍街站。往九龍方向不停皇后像廣場至軍器廠街各站；臨時加停干諾道中近怡和大廈站。

108改為循環線運作，以景隆街為循環點。

109往香港方向不停跑馬地馬場至中環街市各站；臨時加停告士打道伊利莎伯大廈，舊灣仔警署，分域街，干諾道中近皇后像廣場及砵甸乍街各站。往九龍方向不停皇后像廣場至聖若瑟小學各站，臨時加停干諾道中近怡和大廈及告士打道近入境事務大樓站。

112/116往香港方向不停南洋酒店至銀幕街各站；臨時加停告士打道伊利莎伯大廈站。往九龍方向不停清風街至堅拿道東各站。

113往香港方向不停跑馬地馬場至中環街市各站； 臨時加停告士打道伊利莎伯大廈，舊灣仔警署，分域街，干諾道中近皇后像廣場及砵典乍街各站。往九龍方向不停皇后像廣場至聖若瑟小學各站，臨時加停干諾道中近怡和大廈及告士打道近入境事務大樓各站。

115往九龍方向不停皇后像廣場至南洋酒店各站，臨時加停干諾道中近怡和大廈及告士打道近入境事務大樓各站。

170往九龍方向不停摩理臣山道道近立德里至興發街各站；臨時加停堅拿道西站。

182往香港方向不停循道徫理大廈至中環街市各站，臨時加停干諾道中近皇后像廣場及砵典乍街各站。往九龍方向不停皇后像廣場至堅拿道西各站；臨時加停干諾道中近怡和大廈及告士打道近入境事務大樓。

307往香港方向不停循海富中心至利源東街各站；臨時加停砵典乍街站。往九龍方向不停皇后像廣場至興發街各站；臨時加停香港大會堂。

601/680往香港方向不停清風街至金鐘(東)各站； 臨時加停清風街天橋，百德新街，舊灣仔警署，分域街，皇后像廣場及大會堂臨時總站各站。往九龍方向不停金鐘(東)至銀幕街各站，臨時加停大會堂臨時總站，告士打道近入境事務大樓站及永興街。

603往香港方向不停皇后像廣場至興發街各站；臨時加停干諾道中近大會堂及告士打道近入境事務大樓。

619往九龍方向不停皇后像廣場至銀幕街各站； 臨時加停干諾道中近大會堂，告士打道近入境事務大樓及永興街站。

671往九龍方向摩理臣山道近立德里至英皇道近銀幕街各站；臨時加停摩理臣山道近禮頓道及永興街。

673往香港方向不停英皇道近清風街至天樂里各站；臨時加停告士打道近百德新街及內告士打道近杜老誌道各站。往九龍方向不停皇后像廣場至興發街各站，臨時加停干諾道中近大會堂，告士打道近入境事務大樓。

681往香港方向不停循道徫理大廈至畢打街各站，臨時加停干諾道中近皇后像廣場站。往九龍方向不停金鐘站至興發街各站；臨時加停告士打道近入境事務大樓。

690往香港方向不停海富中心。往九龍方向不停皇后像廣場至銀幕街各站；臨時加停香港大會堂，入境事務大樓及永興街。

905往香港方向不停政府總站至香港會議展覽中心各站；臨時加停香港演藝學院。往九龍方向不停菲林明道至利源東街各站；臨時加停砵典乍街站。

914往香港方向不停力寶中心至銅鑼灣天后總站；臨時加停告士打道香港演藝學院，近入境事務大樓及灣仔北臨時總站。往九龍方向不停銅鑼灣天后總站至利源東街；臨時加停灣仔北臨時總站，景隆街，舊灣仔警署，分域街及砵典乍街各站。

934往九龍方向不停菲林明道至匯豐總行各站；臨時加停灣仔北臨時總站，灣仔碼頭，中環廣場，瑞安中心及砵典乍街各站。

936往九龍方向不停棉花路總站至置地廣場各站；臨時加停灣仔北臨時總站，灣仔碼頭，中環廣場，瑞安中心及砵典乍街各站。

948 往香港方向不停力寶中心至銅鑼灣天后總站；臨時加停告士打道香港演藝學院，近入境事務大樓及灣仔北臨時總站。往九龍方向不停銅鑼灣天后總站至利源東街；臨時加停灣仔北臨時總站，景隆街，舊灣仔警署，分域街及砵典乍街各站。

960/961往香港方向不停力寶中心至菲林明道；臨時加停告士打道香港演藝學院，近入境事務大樓站。往九龍方向不停菲林明道至利源東街各站；臨時加停中環廣場，瑞安中心，砵典乍街各站。

968往香港方向不停力寶中心至銅鑼灣天后總站；臨時加停告士打道香港演藝學院，近入境事務大樓，銅鑼灣避風塘及銅鑼灣道臨時總站。往九龍方向不停銅鑼灣天后總站至匯豐總行；臨時加停灣仔北臨時總站，景隆街，告士打道舊灣仔警署，分域街及砵典乍街各站。

978往香港方向不停政府總站至香港會議展覽中心；臨時加停告士打道香港演藝學院站。往九龍方向不停菲林明道至利源東街；臨時加停中環廣場，瑞安中心及砵典乍街各站。

【15:07】受示威影響，曾經有人堵塞紅隧港島出入口，時行車已回復正常。

【14:20】九巴宣布12條路線需要改道，詳情如下：

103/170 往九龍方向不停灣仔消防局至高士威道維園各站

108 往九龍方向不停摩頓臺至堅拿道西各站

109 往香港方向不停跑馬地馬場至中環街市各站; 臨時加停告士打道伊利莎伯大廈，舊灣仔警署，分域街各站。往九龍方向不停皇后像廣場至聖若瑟小學各站，臨時加停干諾道中近怡和大廈及告士打道近入境事務大樓各站。

113 往香港方向不停跑馬地馬場至置地廣場各站; 臨時加停告士打道伊利莎伯大廈，舊灣仔警署，分域街，干諾道中近皇后像廣場及砵典乍街各站。往九龍方向不停皇后像廣場至聖若瑟小學各站，臨時加停干諾道中近怡和大廈及告士打道近入境事務大樓各站。

601 往香港方向不停清風街至盧押道各站; 臨時加停告士打道伊利莎伯大廈，舊灣仔警署，分域街各站。往九龍方向不停灣仔消防局至銀幕街各站，臨時加停告士打道近入境事務大樓站。

603/673 往九龍方向不停灣仔消防局至高士威道維園各站。

619 往九龍方向不停灣仔消防局至銀幕街各站。

680 往香港方向不停清風街至盧押道各站，臨時加停告士打道伊利莎伯大廈，舊灣仔警署，分域街各站。往九龍方向不停灣仔消防局至銀幕街各站。

681 往香港方向不停循道徫理大廈至高等法院各站，臨時加停告士打道伊利莎伯大廈，舊灣仔警署，分域街各站干諾道中近皇后像廣場及砵典乍街各站。往九龍方向不停灣仔消防局至銀幕街各站。

690 往香港方向不停海富中心。往九龍方向不停灣仔消防局至銀幕街各站。

914 往九龍方向不停中央圖書館至利源東街各站，臨時加停告士打道舊灣仔警署，分域街各站。

968 往九龍方向不停中央圖書館至匯豐總行各站，臨時加停告士打道舊灣仔警署，分域街各站。

【13:42】灣仔軒尼詩道有示威者以雜物堵路，附近一帶交通受阻，及後警方將雜物清走。

【13:36】較早前示威者行出馬路，警方發射催淚彈驅散示威者，並於銅鑼灣怡和街、灣仔軒尼詩道車路推進，該處交通一度受阻。

【12:15】九巴表示，因應銅鑼灣最新交通情況，九巴路線101,109,111,112,113,116的班次或會出現延誤，並有可能因應實際情況調整，包括於中途站停止服務或作改道安排。乘客請依照在場外勤人員指示。

乘客可登入九巴智能手機應用程式，查閱個別有關路線資訊

▼5.24反港版國安法遊行 下午兩時半前情況▼