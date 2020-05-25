DSE歷史科｜楊潤雄、蘇國生現身立會：57.1%考生答「弊多於利」

2020年中學文憑試歷史科（世史科）涉及中日關係的試題引起風波，教育局主動要求取消試題。考評局上周五（22日）決定取消問及考生是否同意「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」說法的分題。 立法會教育事務委員會今日（25日）開特別會議，當中教育局局長楊潤雄及考評局秘書長蘇國生均出席，為兩人在取消試題爭議後，首度同場公開露面。蘇國生在會議期間表示，考評局曾初步檢閱考生答卷，統計數據顯示，有57.1%考生的答案為「弊多於利」，38%答案包括「利多於弊」。

教育局局長楊潤雄今日（25日）出席教育事務委員會特別會議。（盧翊銘攝）

考評局已派出兩名成員加入教育局調查小組

身兼考評局委員的教育局副秘書長康陳翠華表示，要檢視試題的問題，則必須「解除保密性」，她稱考評局同意相關說法，她續指考評局已派出兩名成員加入教育局牽頭的調查小組，該小組亦有業內人士參與；考評局亦會作內部檢討，完成後將向教育局提交報告，教育局核實後會再決定如何跟進。

蘇國生在會議期間表示，考評局曾初步檢閱考生答卷，統計數據顯示有57.1%考生的答案為「弊多於利」，38%答案包括「利多於弊」；另外有78%考生的大答案包含弊處，另有17%考生只提及利處，4.9%考生沒有表達立場。蘇國生稱，考生被不適當資料引導，若為該試題評分會對考生不公平。

教育局上周已向委員會提交文件，指出題目有四大問題：試題資料容易誤導考生、不宜以開放式題型提問、設題方式未能符合課程及評估指引、無法設計評分標準。

DSE歷史科題目。

考評局秘書長蘇國生亦有出席。（盧翊銘攝）

今屆文憑試世史科於5月14日開考，其中卷一第二題(c)分題要求考生就提供資料及所知，說明是否同意「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」。隨後多個建制團體群起而攻之，當晚教育局發聲明指試題附帶極為片面的資料具「引導性」，又指該試題「嚴重傷害了在日本侵華戰 爭中受到莫大苦難的國民的感情和尊嚴」，並且譴責考評局。

翌日（5月15日）凌晨3時，考評局發聲明指，由於閱卷程序未開始，不宜評論試題，恐會影響閲卷的公平公正，有損考生利益。當日下午3時，教育局局長楊潤雄破天荒要求考評局取消該試題，並會派員到考評局了解出題及審題機制，他更明言該題「答案只有弊，唔會有任何利」。

考評局委員會兩度開會商討有關事宜，其中於5月18日首次會議後未有任何定案，秘書長蘇國生於開會前表示，對是否取消試題未有定案；至5月22日才宣布正式取消該分題。

歷史科卷一試卷總分為60分，全為必答題，該題佔8分，即約13%；取消分題後，8分依然獲保留，但會參考同卷其它題目，以兩種方法估算考生可能取得的分數，並會選取較高的分數為該題最終分數，以保障考生利益：

基於考生在卷一題目 2(a)及(b)的表現進行估算，其理據是2(a)及(b)題評核同一歷史課題的知識。

基於考生在卷一題目1(c)、3(c)與4(c)的表現進行估算，其理據是歷史科卷一各題的(c)分題均評核相同的能力。