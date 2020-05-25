遭雙親拋棄運輸工　與女友吵架找人傾訴不果　認商場廁格縱火發洩

自幼被雙親拋棄的運輸工人，長大成人後淪落街頭。他去年和女友爭吵後，打算找社工傾訴但不果，在港鐵坑口站上蓋的連理街商場男廁廁格內，縱火宣洩，事後被捕。他今（25日）在區域法院承認1項縱火罪，法官先為被告索取心理和精神科等報告，把判刑押後至6月12日，期間運輸工人繼續還押。

跟父返港後亦被拋棄

被告梁紹英，19歲。辯方求情時透露，被告在台灣出生，母親在他年幼時已離他而去。被告12歲時遭父親帶到香港定居，之後父親亦拋棄他。

願賠港鐵211元

被告曾居於少年院舍，成年後和友人一同居住，但未能相處而搬走，在街頭露宿。他在案發前和女友爭吵，打算到將軍澳找社工求助。惟他未能找到社工，最終以錯誤方式處理其情緒問題。辯方又指，被告願向港鐵賠償涉案的損失，共211元。

燒毀燒毒液機及廁紙

案情指，去年9月20日早上9時許，清潔工人發現廁所其中一個廁格冒煙。清潔工前往查看時，被告從該廁格離開。清潔工之後發現，廁格內的消毒液機上有一燒著的廁紙。清潔工最終用報紙和廁紙，把火救熄。事件中，一部消毒液機和一卷廁紙被毀，共值211元。而事件報警後，被告於翌日被捕。

案件編號：DCCC56/2020