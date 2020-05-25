本屆兒委會任期將完　保護兒童工作小組未曾開會　 有委員感不滿

兒童事務委員會今日（25日）舉行第7次大會，亦是本屆任內最後一次會議。有委員透露，本屆雖然設有四個工作小組，但受疫情、社會運動及資源影響，保護兒童事務工作小組至今未曾開會，席上有委員對此感到不滿。政府代表則解釋，由於資源有限，相信最快需留待今年第4季才可開會，有委員隨即表示反對，認為等待時間過長，促於第3季召開會議。

兒童事務委員會今日召開本屆任內最後一次會議。（資料圖片）

兒童事務委員會今日召開本屆任內最後一次會議，主要討論屯門童黨事件、疫情下小童支援，及檢討近2年任期的成效，會議進行近3個半小時。據悉，在疫情下的支援方面，委員會曾討論基層網上學習困難、貧富懸殊下的學習差距等議題。

委員會備悉青年因干犯刑事罪行被捕人數增



政務司司長張建宗今日主持兒童事務委員會第7次會議，委員會備悉近期青少年因干犯刑事罪行而被捕人數增加，以及教育局、警方及社會福利署跨部門應對童黨問題的措施。委員亦討論如何改善相關預防、介入及康復服務。另外，會議亦回顧了委員會自2018年6月成立至今工作，並討論未來兩年的工作優次。



兒童事務委員會在2018年成立，是一個高層次的委員會，由政務司司長擔任主席，並有不同政策局高層官員及來自社會不同界別代表廣泛參與。委員會除聚焦處理兒童在成長中面對的問題外，亦會監察政策局、部門推行與兒童事務相關的，各項政策措施的進度及成效，第一屆任期將於本月30日屆滿。