運房局蘇偉文稱大部份新建過渡屋設獨立廚廁　改裝工廈計劃觸礁

政府年初宣布，將過渡性房屋的興建目標，由原本1萬伙加碼至1.5萬伙。立法會房屋事務委員會今日（26日）舉行特別會議。運輸及房屋局副局長蘇偉文表示，在過渡性房屋的項目中，八成申請人要輪候公屋三年或以上，或居住在不適切住房，其餘兩成則設彈性空間，可由營運機構決定。 此外，蘇偉文在會上又承認，至今仍未成功改裝整幢工廈作過渡性房屋，故正構思不同方案。

運輸及房屋局副局長蘇偉文今日出席立法會房屋事務委員會的特別會議。（余俊亮攝）

預留兩成申請予機構彈性處理

有議員指出，現時坊間的過渡性房屋項目由不同機構營運，有意入住的人士要逐個個別申請，被問及會否設統一的申請機制，蘇偉文表示，過渡屋項目有基本的申請準則，當中要求八成的申請人要輪候公屋三年或以上，或居住在不適切住房；其餘兩成則設彈性空間，讓營運團體可迎合個別需求。

他舉例，在天后電氣道的項目中，營運機構有單位提供予少數族裔，故若要只設單一的申請平台，便有機會欠缺彈性。

大部份新建單位設獨立廚廁

對於現時有部份過渡屋單位要共用廚廁，蘇偉文指，明白有住戶覺得情況不理想，故在新興建的項目中，大部份都設有獨立洗手間及廚房。

此外，會上有不少議員關注過渡屋選址偏遠的問題，蘇表示，明白交通的考慮，故當項目的規模較大型，當局會與相關部門溝通，以安排額外交通服務。他又指，已與大埔「策誠軒」的營運團隊溝通，未來會有交通設施提供予住客。

因應疫情，迪士尼第二期發展的用地興建檢疫單位。（資料圖片／蔣正邦攝）

民主黨立法會議員尹兆堅關注竹篙灣用地未來用途。（余俊亮攝） 稱檢疫中心不能與過渡屋混為一談 民主黨立法會議員尹兆堅問及，運房局會否爭取將現作檢疫中心的竹篙灣用地（預留作迪士尼作第二期發展用地），改建作過渡屋，蘇偉文回應指，現時用地改建作檢疫中心，是基於疫情之下的「特別處理」，強調中心只作臨時用途，長遠的規劃要從長計議。 他又指，檢疫中心只容許有關人士短暫居住，只有十多日，但過渡屋卻以年計，同時亦要考慮不同的規劃問題，他強調：「檢疫中心同過渡性房屋唔可以混為一談。」

改裝工廈作過渡屋 至今無成功個案

蘇偉文承認，就整幢改裝工廈作過渡性房屋，現今仍未有成功個案，很大的障礙來自財務的費用及回報，故正構思不同方案，希望可激活計劃。