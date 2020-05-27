國歌法二讀｜太古廣場、金鐘廊天橋有人聚集　警灣仔多處截查

《國歌條例草案》今日（27日）在立法會恢復二讀。今日同時是中三至中五復課的日子，加上是人大審議訂立「港版國安法」前夕，有網民發起「三罷」並包圍立法會。 警方一早在立法會和政總外加設水馬和鐵絲網，嚴防有示威衝突，以防去年示威者6.12包圍立法會、癱瘓金鐘煞停《逃犯條例》修訂的事件重演。 《香港01》將直播立法會內外的最新情況。

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【16:09】警方安排一部旅遊巴準備載走在太古廣場三期外被拘捕的50人，當中包括兩名穿反光背心記者，但遲遲未有安排他們上車。當有傳媒聯絡隊到達，兩名記者才被帶離拘捕人士隊列再次核對身份。

▼5.27 國歌法二讀 網民發起三罷▼

（下午3時前情況）

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【15:16】在太古廣場三期外，防暴警繼續截查及檢查在場人士背包。有警員手持大量塑帶，現場有一部16座小巴，相信準備接載被捕人士離開。

【14:50】太古廣場三期外，封鎖線內的人士被搜查後未獲放行。

【14:35】灣仔修頓球場外有約30名防暴警員駐守，有年輕黑衣男子被截查。

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【14:28】太古廣場3期外，有數十人在警方封鎖線內，包括有身穿反光衣人士。他們被警員要求脫下口罩及逐個查看隨身物品。

【14:05】太古廣場行人天橋，約有30名示威者聚集再次高呼口號。

【13:52】太古廣場外正義道，有數名市民被防暴警員查身份證，警員並拉起封鎖線喝止：「講咗唔准過馬路！」

【13:50】金鐘太古廣場有數名防暴警員路經商場外，部分原本在商場內高叫口號的人士散去。

【13:30】金鐘太古廣場有約40名市民停留並高呼口號，陸續有市民加入圍觀。

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【12:35】新民主同盟多名區議員到海富中心請願，反對「國歌法」及「國安法」及關注警方今日行動。譚凱邦批評警方今日行動為「戒嚴」，稱看見警員向年輕人惡言相向，當他們嘗試調停時，卻遭警員推撞。他又說，於商業中心地段卻有「十步一警察」的情況，相信令人難於本港投資，認為政府帶頭攬炒。他又對「國歌法」及「國安法」表示反對，認為已失去一國兩制。荃灣區區議員劉志雄稱則指，「國安法」向國際社會表示基本法及一國兩制為謊言；又呼籲港人要堅持抵抗。

【11:47】有人指罵在場防暴警員，隨即被警員警告離開，更稱否則用公眾地方行為不檢檢控，並稱該名市民為「違法嘅人」。

【11:39】民協約5人在海富中心請願，反對國安法及國歌法。期間警方再指現場為封鎖區。

【11:17】警員要求所有傳媒改至海富中心外露天地方等候，惟現場下起毛毛雨。有市民不滿：「你哋自己嘆冷氣，要記者淋雨。」 民陣副召集人陳皓桓上前與警察理論。

【11:15】有三名市民向警員發生爭執，指外面正在下雨，無法進入商場避雨。

【11:06】一名防暴女警向女市民發出警告，要求她離開，引起市民不滿。區議員上前了解情況後，女警稱該位女士在現場喧嘩，自己只是要求對方不要再喧嘩。

【11:03】海富中心外聚集的市民漸多，期間有人高呼「五大訴求缺一不可」的口號，警員在現場用擴音器警告聚集人士離開，另外有兩名市民遭截查。荃灣區議員譚凱邦欲上前了解情況，與警員發生口角，譚凱邦高呼「你唔好掂我！」

隨後警員在現場拉開封鎖線，並要求站在前排的記者出示記者證

【11:00】警方多次呼籲眾人若已發表完意見應離開。

【10:55】警方於海富中心命令社民連主席黃浩銘等人立即離開。

【10:45】社民連梁國雄及工黨吳敏兒等人，於海富中心、金鐘地鐵站外叫口號「人權高於政權」

【10:15】有數名示威者於海富高呼口號，約30名防暴警員隨即進入海富中心，開咪指市民已是公眾聚集，要求立即離開，並於海富中心地下大堂拉起封鎖線。

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【09:00】職工盟主席吳敏兒及總幹事蒙兆達到中信天橋，希望前往立法會傍聽，卻中途被攔阻。吳表示，市民及工會有權旁聽《國歌法》二讀，現時中信橋卻｢被人鋪天蓋地攔住｣。之後有警員稱代立法會傳話，指今日只有5個公眾席，已經滿座，如吳認識議員可再作安排。

【08:49】由海富中心前往政總的天橋於清晨已封閉，前往政總只可由中信天橋前往；警方於中信橋一帶布守戒備，政府總部職員需出示工作證方可前行，橋上一度出現人龍；等候通過中信橋的人龍已排行至海富中心外。

【07:47】警方指本港多區有暴徒以雜物堵路，企圖阻塞交通，受影響地點如下：



-將軍澳 ：寶琳路出九龍方向、將軍澳村外翠林路有人堵路

- 紅磡：蕪湖街附近路面上有鐵釘

警方指暴徒擾亂公共秩序的行為嚴重危害道路使用者的人身安全，警方警告暴徒立即停止進行違法活動，否則會被拘捕。警方正在多個受影響地點清理路障，務求盡快讓市民能使用相關路段。

【07:30】全港逾二十間中學發起罷課，荃灣區有學生計劃在荃灣港鐵站附近集合，再各自前往學校。荃灣西樓角花園平台上有數組不多於8人、身穿校服的中學生聚集，亦有學生戴上「豬咀」，舉起「光復香港 時代革命」的黑底白紙旗幟。荃灣區區議員李洪波及劉卓裕均在現場，他們稱昨日得悉情況，所以特別前去監察情況。

職工盟主席吳敏兒及總幹事蒙兆達到中信天橋，希望前往立法會旁聽，中途被攔阻，警方指公眾席，已經滿座。(黃偉倫攝)

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立法會內會選舉主席擾攘半年，最終梁君彥出手指定陳健波做主持，選出李慧琼連任主席，《國歌法》得以在今日（27日）恢復二讀，有人在網上發起「大三罷」，立法會外面加設多個大型水馬、鐵絲網和鐵閘。據了解警方防暴大隊3,500人周三早上會總動員，裝甲車和水炮車候命，遇到有人堵塞馬路，就會馬上介入。

立法會主席梁君彥預留30小時審議國歌法，預計到6月4日，六四事件31周年當日，才會付諸三讀表決。