國歌法二讀・直播｜有人發起三罷包圍立法會　警方嚴陣以待

《國歌條例草案》今日（27日）在立法會恢復二讀。今日同時是中三至中五復課的日子，加上是人大審議訂立「港版國安法」前夕，有網民發起「三罷」並包圍立法會。 警方一早在立法會和政總外加設水馬和鐵絲網，嚴防有示威衝突，以防去年示威者6.12包圍立法會、癱瘓金鐘煞停《逃犯條例》修訂的事件重演。 《香港01》將直播立法會內外的最新情況。

【07:47】警方指本港多區有暴徒以雜物堵路，企圖阻塞交通，受影響地點如下：



-將軍澳 ：寶琳路出九龍方向、將軍澳村外翠林路有人堵路

- 紅磡：蕪湖街附近路面上有鐵釘

警方指暴徒擾亂公共秩序的行為嚴重危害道路使用者的人身安全，警方警告暴徒立即停止進行違法活動，否則會被拘捕。警方正在多個受影響地點清理路障，務求盡快讓市民能使用相關路段。

【07:30】全港逾二十間中學發起罷課，荃灣區有學生計劃在荃灣港鐵站附近集合，再各自前往學校。荃灣西樓角花園平台上有數組不多於8人、身穿校服的中學生聚集，亦有學生戴上「豬咀」，舉起「光復香港 時代革命」的黑底白紙旗幟。荃灣區區議員李洪波及劉卓裕均在現場，他們稱昨日得悉情況，所以特別前去監察情況。

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立法會內會選舉主席擾攘半年，最終梁君彥出手指定陳健波做主持，選出李慧琼連任主席，《國歌法》得以在今日（27日）恢復二讀，有人在網上發起「大三罷」，立法會外面加設多個大型水馬、鐵絲網和鐵閘。據了解警方防暴大隊3,500人周三早上會總動員，裝甲車和水炮車候命，遇到有人堵塞馬路，就會馬上介入。

立法會主席梁君彥預留30小時審議國歌法，預計到6月4日，六四事件31周年當日，才會付諸三讀表決。