新冠肺炎｜旅發局疫後搶攻會展客　欲推酒店優惠吸引韓、泰客源

新型冠狀病毒直捲全球多個地方，由今年初起，全球各個地方的旅遊業停頓，恢復無期。一向以來商務旅客為本港主要客群，但疫情影響下會活動全面停頓。旅遊發展局加強支援業界應對會展旅遊疫後競爭，於6月首次舉行，透過網上平台，讓有意來港舉行會展活動的公司、團體，直接與本港接待的場地、旅行社接洽，商談合作計劃。此外，旅發局會於稍後時間推出全新資助計劃，鼓勵酒店吸引更多小型企業會議及專業組織會議，預計在未來數月推出。

旅發局會議展覽及郵輪業務總經理黃卓雄表示，印尼、韓國、泰國的大型企業公司，為香港商務旅客主要客源。（梁煥敏攝）

旅發局準備疫症後的對港宣傳，推出全新項目「商聚在香港」，夥拍酒店業界為企業會議或會展活動提供免費會議套餐或餐飲套餐，航空公司、景點及旅發局亦會提供不同禮遇，吸引更多會展獎勵旅遊旅客，目前已有超過70間酒店參與計劃，包括傳統大型會議酒店，及不少提供特色會議場地的中小型酒店。

旅發局會議展覽及郵輪業務總經理黃卓雄表示，一向以來，亞洲多個國家，包括印尼、韓國、泰國及內地的大型企業公司，為香港商務旅客主要客源，疫情後，旅發局會朝着每個國家的疫情發展而作出相應合作，預計首階段可以跟韓國、泰國及內地企業率先合作，「因為佢哋而家嘅防疫比較做得穩妥，相信應該會首階段合作，至於一向以來，歐美國家的藥廠、高科技公司等機構為香港合作夥伴，但會待疫情相對穩定後才展開合作。」

黃卓雄續説，商務、會展等旅客於本港旅遊人均消費，四日三夜扣除機票為7200元，較其他類型的旅客5800元高，因此深受各國歡迎，相信有不少地方希望於疫情後分一杯羹，因此香港要把握機會盡快準備「上馬」，單單於2018年有達200萬人次的會展旅客，去年雖然受到社會事件影響，但仍然有170萬人次的會展旅客到港。

此外， 旅發局又會推出資助計劃及加強支援業界，針對接待旅客到港旅遊的旅行社方面，將降低「小型企業會議、獎勵旅遊及國際會議訪港團體資助計劃」的申請門檻，團體入住晚數要求由2晚減至1晚，讓不同留港時間的團體均可受惠，針對旅行社的資助金額為5000元至4萬元，適用於20人到400人的會展旅客團，現時已經同貿發局等溝通，為再次推出新措施作好準備。

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黃表示，明白到現時疫情仍然影響多國，旅發局會密切留意客源市場最新情況，保持彈性，當客源市場具備訪港條件，便會即時展開宣傳。被問到社會運動以及近來的政治問題，會否影響其他國家旅客及會展客來滿信心時，黃表示會向旅客解釋最新的本港資訊及情況，如實提供實際需要及可行的方案，令他們感到安心，又強調現時大部份有意來港的單位，主要擔心疫情帶來的影響，當中包括衛生情況及疫症進展，又指去年社會運動發生時，一批會展客旅程完全不受影響，主辦單位亦感謝各單位配合，相信令其他來港旅客打定強心針。

此外，他提到，郵輪旅遊一向是近年新興的旅遊項目之一，但由於現時仍有不少擔心旅程中出現突如其來的狀況，加上各國對郵輪檢疫及衛生措施未能定下可行的檢疫方案，相信能夠順利回復昔日的發展，難以定下期限。