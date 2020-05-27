新冠肺炎・最新｜迪士尼樂園稱加緊準備重開　演藝人員已試行運作

新冠肺炎疫情稍緩和，本港昨日（26日）沒有新增確診個案，亦是連續12天沒有本地感染個案，本港累計確診個案維持1,066宗。 截至昨日已有1,033名確診及疑似病人康復出院，另有4人病逝，僅餘29名患者分別於七間醫院留醫，其中一人情況危殆（個案編號：595），其餘28人情況穩定。

【19:20】香港迪士尼樂園度假區發言人表示，現正加緊準備樂園重開，會繼續密切關注疫情的最新情況，以及有關衞生部門的消息。樂園重開後將會實施一系列特別措施，為賓客及演藝人員提供一個健康和安全的環境。樂園上周安排了演藝人員試行運作，並正作內部檢視及調整。樂園重開日期及相關詳情，將於稍後公布。

【16:37】衞生署衞生防護中心公布，截至今日（27日）下午4時，中心正調查一宗新增2019冠狀病毒病確診個案，至今本港個案累計1 067宗（包括1 066宗確診個案和一宗疑似個案）。



今日公布的新增個案涉及一名24歲男子，4月10日出現流鼻水徵狀，5月26日由美國回港。他抵港後於富豪東方酒店等待檢測結果，化驗證實對新型肺炎病毒呈陽性，被送至伊利沙伯醫院留醫。衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。

【14:50】衞生署宣布，基於今日香港各區出現的狀況，衞生署衞生防護中心今日只會以新聞稿匯報2019冠狀病毒病的疫情，包括新增確診個案的情況。

【13:55】據了解，今日至少增一宗新型肺炎個案，患者從外地抵港，料屬輸入個案。

【08:00】截至周三（27日）上午8時，全國確診病例84544宗，累計死亡人數4645人，疑似病例5宗，治癒病例79769宗，累計境外輸入1731宗；在湖北，累計68135宗，死亡總數4512人。

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