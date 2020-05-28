逃犯條例｜社工涉阻警推前被控阻差　警指被告慢步速說：退緊退緊

元朗7.21事件發生後，市民在隨後的周末往當區示威，再爆警民衝突。年輕男社工當晚疑為示威者爭取時間離開，涉在警方防線面前周旋。他否認阻差辦公罪，案件今（28日）在粉嶺裁判法院開審。水警警員供稱，被告在他面前緩緩後退，令警方需刻意減慢推進速度。他受被告阻擋而停下，對方用身體推其長盾，致其盾牌側向右邊。

被告劉家棟是一名註冊社工，在粉嶺法院否認一項阻差辦工罪。(林樂兒攝)

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被告劉家棟（24歲）為社工復興運動的註冊社工。他否認於去年7月27日在元朗安樂路與元朗泰祥街交界，故意阻撓警員陳沛杰執行職務。

被告突手持證件出現馬路中心

水警警員陳沛杰供稱，其小隊當晚7時左右在元朗西鐵站對出築成防線，他持長盾在前排中間位置執勤。當時有過百名示威者聚集，指揮官警告不果後，小隊開始推進。至案發地點時，雙方相距30米左右。警方作出第二次警告後，身穿黑色衣物，頸掛口罩的被告，警方作出第二次警告後，手持證件在馬路中心出現，但陳未有看清該證件。

被告步速緩慢不斷說退緊退緊

陳續指，被告與3名男女在他面前2米左右出現，其後4人後退，期間被告不斷說「退緊退緊」。他形容被告步速緩慢，不聽從警告離開，令警方需刻意減慢推進速度。他受被告阻擋而停下，對方的臉及身體碰到其長盾，並用身體推盾，致其盾牌側向右邊。被告隨後進入防線，最終被捕。

辯方大律師李安然詢問陳的身高體重，陳供稱高1.8米，當時重60公斤。他又指案發時所持長盾約有1.6米高，闊度為2呎左右，當日連同長盾在內的防暴裝束重30磅。

被告行徑相對和平

陳的上級為高級女督察梁倩炘，她在案發時任指揮官。梁形容部份示威者戴安全帽、眼罩及俗稱「豬咀」的防毒面罩，亦有人持膠板、木盾、鐵枝等。她受盤問下，同意被告沒有戴上安全帽或拿著大型物件，與一般示威裝備有些分別，其行徑亦相對和平。她在防線後排觀察，因視線受同僚阻擋而未能看清被告在長盾前的動作。

審訊下午續。

案件編號：FLCC3419/2020