立法會續審海洋公園54億撥款　何君堯：50億放教育廢　俾海洋公園

海洋公園財困，若未能獲立法會批准撥款54億元，6月底將會倒閉。立法會財務委員會經過兩度開會討論仍未表決，會議於今日（29日）繼續，方案經過政府微調，涉及海洋公園重新發展計劃貸款及海洋公園大樹灣發展項目貸款。多位出席議員仍對撥款及海洋公園經營模式有質疑，多次表明支持撥款的何君堯指，政府為教育提供50億元撥款「廢」，應撥予海洋公園，又建議應發展酒店「與魚共夢」，更表示「啲魚唔係去晒流浮山，就放喺度架啦！」

兩次的財委會質詢當中，建制派及民主派議員均批評海洋公園以員工的「飯碗」及動物福祉，去騎劫市民及立法會各議員通過撥款。（資料圖片/盧翊銘攝）

兩次的財委會質詢當中，建制派及民主派議員均批評海洋公園以員工的「飯碗」及動物福祉騎劫市民，以及要求立法會各議員通過撥款，議員擔心公園一旦花達數十億「吊命」後，往後要花更多資金到這個「無底深潭」。

何君堯：多多錢都會支持

表明支持撥款予海洋公園的何君堯指，政府現時屬意投放50億元於來年教育上，他建議全部收回發展海洋公園計劃，更說：「我就講明支持架啦，50億放喺教育就廢、無用嘅！放去海洋園做保育，發展9星級海洋公園仲好。」

此外，繼上兩次會議，何君堯今第三次建議建議將戲設施運到迪士尼樂園第二期用地，將原有的海洋公園皮予年輕人創作較理想，「成日都就無得發展，咪喺個度發展囉！」此外又指，不少年輕市民上街提出訴求，造成破壞，表示，「革命？自己條命都無啦，革乜鬼到命呀？」又強調只要一日海洋公園提出需要撥款必會支持，「唔好話呢50億，之後嘅3年5、7年，多多錢都會支持，嚟啦！」

何君堯又提到，要花50億元將海洋公園改建為9星級園區及酒店，「人地澳門GDP高呀？氹仔可以填晒做酒店啦！我哋發展好似杜拜咁，可以與魚共夢就正啦！啲魚唔係去晒流浮山就放喺度架啦，反只係放喺度！」

+ 3 + 2

邱騰華：不想海洋公園成疫情第一個犧牲品

邱騰華又為公園打「人情牌」，指海洋公園非一盤生意，港人非因為公園能賺錢而對公園有感情，而樂園同時提供2,000個全職工作崗位。政府不希望海洋公園成為疫情下第一個犧牲品，令多年來建立的品牌付諸東流。

此外，公園副主席劉鳴煒曾表示，這次建議撥款已經是多個拯救海洋公園的最可行方法，若然公園倒閉，粗略估計開支需要100億元，以安置動物及遣散2,000名員工等、以及償還貸款。

立法會財務委員會經過兩度開會討論海洋公園撥款議案仍未表決，會議於今日（29日）繼續審議。（資料圖片/李澤彤攝）

商務及經濟發展局局邱騰華早前兩度召記者會，為海洋公園「拉票」。上周四（21日）他再向立法會提交修訂及補充文件，提出海洋公園三大發展定位，包括確立及鞏固園方教育保育定位；研究脫離傳統主題公園模式，調整甚至縮減機動遊戲規模；以及增加及擴展入場人士消閒活動，認為可聯同周邊的景點等。他亦將撥款申請中剔走1,300萬元用作成立檢討小組的要求，改以現有資源處理。

劉鳴煒上周初亦公開表示，反對將公園前途政治化，「（如果）為咗做『攬炒』教材，為咗某啲示範作用，犧牲2,000個職位、7,500隻動物、好多人嘅集體回憶，我覺得呢個係唔值得。」他又提到其後的檢討可「無限可能性」，政府對於條例的「鬆綁」程度直接影響公園日後是否需再申請公帑注資。