港版國安法｜民間記者會網上調查：七成認為未能遏止街頭示威

全國人大會議今日（28日）閉幕，以2,878票贊成、1票反對、6票棄權表通過「港版國安法」。民間記者會今日（28日）公布網上調查結果，99%受訪者反對立法，逾七成稱絕不認同實施《國安法》後能有效遏止香港的街頭示威。 若「港版國安法」正式實施，僅餘34.7%受訪者表示會願意參與無不反對通知書的遊行集會，以及兩成受訪者會參與前線行動。以10分為滿分，對香港整體前景評分僅有2.84分，民間記者會認為人大公布立法決定後，示威者普遍彌漫悲觀情緒。

37萬網民回應：近九成指削弱香港國際地位

民間記者會於5月23日至25日期間，以網上問卷形式進行，共收到約37萬份回應，16至35歲年齡群體佔66.8%，35歲至55歲佔24.2%，56歲或以上佔5.1%。

調查結果顯示，有98.6%受訪者表示不支持人大為香港訂立《國安法》，受訪者對立法的感受頭五位先後為憤怒、討厭、憎恨、驚恐及悲觀。71.4%受訪者絕不認同立法能有效遏止香港的街頭示威，86.9%人認為立法將削弱香港的國際及經濟地位，96%人認為本港司法制度不能有效監察國家安全機構執法或確保港人基本權利。

民間記者會認為人大公布立法決定後，示威者普遍彌漫悲觀情緒。（鄺曉斌攝）

若《國安法》正式實施，92%受訪者認為無不反對通知書的遊行集會屬高危，91.1%人認為前線行動屬高危；78.4%人亦認為即使有不反對通知書的遊行集會，同屬高危活動。

調查隨後追問立法後，應用甚麼活動應繼續抗爭，僅餘49.8%及47.8%受訪者認為無不反對通知書的遊行集會、前線行動應繼續舉辦；同時有34.7%及20%受訪者指，《國安法》實施後會繼續參與上述兩項活動。

以10分為滿分，對香港整體前景評分僅有2.84分，對「抗爭前景」的評分則有4.7分，均低於一半。民間記者會發言人認為，人大公布立法決定後，，示威者普遍彌漫悲觀情緒，同時代「表兩」制正式滅亡。