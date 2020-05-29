新冠肺炎・最新｜連續14日無本地感染個案　卡拉OK及夜總會今重開

本港新冠肺炎疫情緩和，昨日（28日）無新增確診個案，但有一宗返港後再確診的海外個案，惟不再計算入本港宗數，因此累計維持1,067宗，不過本港已連續14日無本地感染個案。

今日起獲准重的處所：

（a）浴室

（b）派對房間

（c）夜店或夜總會

（d）卡拉OK場所

↓↓ Red MR及Neway先後有客人確診新冠肺炎↓ ↓

+ 7 + 6 + 5

昨日總覽：

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【01:15】新型冠狀病毒肺炎疫情衝擊航空業，國泰航空早前宣布關閉旗下絕大部分貴賓室，僅保留1間國泰航空寰宇堂頭等貴賓室。有貴賓室外判員工表示，由2月起被要求每月放無薪假7日，惟日前資方再要求由6月1日起，增至每月15日，80多人受影響，部分員工昨日（28日）向勞工處投訴。

旅遊業現時亦癱瘓。縱橫遊昨宣布，帶團的領隊6月份繼續放無薪假期至少兩星期，在政府保就業計劃下，大部份可獲分發萬元收入。

新冠肺炎｜國泰貴賓室外判員工及縱橫遊領隊 6月放兩周無薪假

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