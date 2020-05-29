新冠肺炎・5.29｜增13宗巴基斯坦返港　大埔那打素隔離病房曾故障

本港新冠肺炎疫情緩和，今日新增至少13宗確診個案，均屬輸入個案，9男4女，全部由巴基斯坦回港。連同今日，自本月15日開始，本港已連續15日無本地感染個案。

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【16:40】醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞：

大埔那打素醫院，今早10時17分發出警報，工程人員立即做檢查，10時35分即時啟動負壓系統，時隔18分鐘。

有一名肺癆病人、一名懷疑肺癆病人、一名等候新冠肺炎檢測，後來檢測呈陰性。三人均在單人病房，無離開過病房，當中無人出入過，所有病房門已關上，醫護人員有合適保護裝備、佩戴N95，傳播風險相對低。

【16:33】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君：

今日新增13宗輸入個案，#1068至#1080，均於昨日乘QR818班機，經多哈從巴基斯坦返港，4女9男，年齡由2至46歲。

累積1100多名巴基斯坦返港人士，當中33人確診，約3%，比例上偏高。但也是預期之中，因為巴基斯坦疫情正在上升中，他們回港後馬上檢測，對香港風險較低。

【14:20】據了解，本港今日新增至少13宗確診個案，均屬輸入個案。

今日起獲准重開的處所：

（a）浴室

（b）派對房間

（c）夜店或夜總會

（d）卡拉OK場所

▼Red MR及Neway先後有客人確診新冠肺炎▼

+ 7 + 6 + 5

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【08:00】截至周五（29日）上午8時，全國確診病例84,547宗，累計死亡人數4,645人，疑似病例5宗，治癒病例79,791宗，累計境外輸入1,734宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。

【01:15】新型冠狀病毒肺炎疫情衝擊航空業，國泰航空早前宣布關閉旗下絕大部分貴賓室，僅保留1間國泰航空寰宇堂頭等貴賓室。有貴賓室外判員工表示，由2月起被要求每月放無薪假7日，惟日前資方再要求由6月1日起，增至每月15日，80多人受影響，部分員工昨日（28日）向勞工處投訴。

旅遊業現時亦癱瘓。縱橫遊昨宣布，帶團的領隊6月份繼續放無薪假期至少兩星期，在政府保就業計劃下，大部份可獲分發萬元收入。

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