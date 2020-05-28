DSE 2021｜考評局精簡明年文憑試10科校本評核　英文說話評減半

受疫情影響，本港學校停課多月。考評局昨日（27日）向學校發通告，公布精簡2021年中學文憑試10科的校本評核（SBA）要求，減少每科須呈交的評核數量，涉及必修的中英文科，當中中文科校本評核選修單元數量及英文科說話評估次數均由二變一；通識科的獨立專題探究（IES）安排維持不變。

中三至中五昨日（27日）才復課，考評局表示接到學校反映於復課後未能及時完成校本評核中五課業，故決定精簡2021年中學文憑試10個科目的校本評核要求，減少課業數量。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

目前文憑試有14科設有校本評核，考評局昨去信學校，公布在新冠肺炎疫情下檢視了明年文憑試的校本評核安排，為協助校方及考生按時完成，減少當中10科SBA的評核數量。是次改動下受影響科目包括必修的中英文科，當中中文科校本評核選修單元數量，及英文科說話評估次數由二變一。

受影響的選修科包括中國文學、生物、化學、物理、綜合科學／組合科學、資訊及通訊科技、科技與生活及視覺藝術，各科的校本評核整體佔分比重不變。

至於必修的通識教育，及選修的設計與應用科技、健康管理與社會關懷，以及英語文學的安排維持不變。

考評局表示，受疫情及停課影響，接到學校反映於復課後未能及時完成校本評核中五課業，故參考處理重讀生和轉校生校本評核的安排，檢視明年香港中學文憑考試14個科目的校本評核要求，並於昨日向學校發出通告，公布精簡10個科目的校本評核要求，減少課業數量；餘下4個科目的校本評核只包括一份課業，故有關要求不變。