逃犯條例｜消息：105名消防人員加入「特別任務警察」

去年6月起反修例風波持續，警隊於去年11月起先以試行形式，委任約百名懲教人員為「特別任務警察」，之後正式陸續從其他紀律部隊抽調人手，至今年2月，共約有400 名「特別任務警察」，約半數來自懲教署，其餘是海關及入境處人員。 消息指，日前有105名消防人員，亦會加入「特別任務警察」隊伍。 《香港01》正向有關當局查詢。

來自懲教處的「特別任務警察」亦會持防暴槍。（資料圖片）

已有懲教署、入境處及海關人員任「特別任務警察」

警務處處長自去年11月中起，根據第245章《公安條例》，委任懲教署、入境事務處及海關人員為「特別任務警察」，屬自願性質，以非全職形式借調至警隊，以增加警隊人手。職務包括主要守衞指定的政府處所，以及防暴、處理突發事件等方面的工作。

當中未見消防處人員有參與，而處方於去年10月底回應「特別任務警察」事宜時，曾指出消防為應對大型聚眾活動中的縱火及堵路等情況，已出盡人員，暫時看不到有空間作相關安排。

有消息指，因應9月份立法會選舉將近，料會再出現大型公眾活動及示威，當局擬從各紀律部隊共募集700名「特別任務警察」，以支援警力。另有消息指，日前已有105名消防人員亦自願加入「特別任務警察」隊伍，已完成「宣誓」，另亦有救護員加入。

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平均每人四個月獲2.86萬元「加班費」

資料顯示，至今年2月，共約有400名「特別任務警察」，約半數來自懲教署，其餘是海關及入境處人員。期間有關人員的工作時數，如超逾其本身部門的規定工作時數，可按現行規定獲得逾時工作津貼。由2019年11月至2020年2月29日，懲教署、海關及入境處的「特別任務警察」人員逾時工作津貼，開支分別約為492萬元、171萬元及482萬元。換言之，即平均每人獲約2.86萬元「加班費」。