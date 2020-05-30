新冠肺炎・最新｜無本地感染16日斷纜　威院ICU初確診病人無外遊

本港新冠肺炎疫情未止，昨天新增13宗確診個案，不過全屬巴基斯坦回港的輸入個案，為個多月來新高，累計確診個案增至1,080宗。消息指，昨晚最少再增3宗輸入個案。本港暫時已連續15天沒有本地感染個案。

34歲初步確診女患者，現時在深切治療部ICU留醫，需要使用呼吸機協助呼吸。（資料圖片）

【18:04】消息指，威爾斯親王醫院今日新增一名34歲初步確診女患者，現時在深切治療部ICU留醫。據了解，患者近期沒有外遊，由於病情嚴重，今日入院直入ICU救治，需要使用呼吸機協助呼吸。

本港自本月15日以來零本地感染個案，至今日已16日，惟今日終於斷纜；之前曾保持23日無本地感染個案，但因出現梨木樹群組三人感染（爺爺、嫲嫲及孫女）而需從頭計算。

【16:40】醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，已要求機電署做徹底調查瑪嘉烈醫院於4月中發生的隔離病房故障問題，機電署預料需8個星期交詳情報告，當局會於6月中有交代。

【16:34】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增３宗個案均由巴基斯坦返港，分別是#1081宗的38歲男子、#1082宗的8歲男童及#1083的1歲男嬰。他們搭的同一航班QR818共有83個乘客，當中16人確診，比例較高，達19% 。同機４名機組人員會到檢疫中心，他們曾接觸十多名確診個案；另有8名機組人員及機師已留樣本檢測，結果對新冠病毒呈陰性。

【14:35】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞將於4時半出席疫情記者會。

【14:08】據了解，本港新增至少3宗輸入個案，衞生署將召開記者會交代疫情。

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