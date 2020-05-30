新冠肺炎｜復課前再現疑本地感染個案　34歲女初確診入院用呼吸機

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續反覆，據了解，今天下午威爾斯親王醫院新增一宗初步確診個案，患者是一名34歲女子，她近期沒有外遊紀錄，今天入院已送到深切治療部，情況危殆，需要用呼吸機協助呼吸。 若她最終確診，意味本港直至今日連續16天零本地感染紀錄將會再次「斷纜」，未知會否影響下周三（27日）復課。

據了解，今天下午威爾斯親王醫院新增一宗初步確診個案，患者是一名34歲女子，她沒有外遊紀錄。 （資料圖片）

消息指，威爾斯親王醫院今日新增一宗初步確診個案，患者今天入院，是一名34歲女子，她入院後送到深切治療部留醫，需要用呼吸機協助呼吸。

據悉這名病人沒有外遊紀錄，若她最終確診，或代表本港連續16天零本地感染將會再次「斷纜」。

本港早前曾經連續23天未有本地感染個案，但在5月13日一名66歲女子確診，她沒有外遊紀錄，也沒有接觸過確診者，屬於本地感染個案，令到本地零感染「斷纜」。該名66歲婦人住在荃灣梨木樹邨，她的丈夫及一名孫女其後都確診，但該群組沒有擴散跡象，惟源頭仍未找到。由15日起，本港一直沒有未有出現本地感染個案。