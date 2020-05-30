美國80年代中英談判期低價放售港豪宅地　金庸曾買入山頂道1號

《香港01》今日（30日）獨家報道，美國政府以招標形式，秘密放售壽山村道、現為總領事館宿舍的豪宅，估值百億元。 美國政府曾在1981至1983年中英談判期間，接連放售五幅港島區的地皮連樓宇，套現總值1.205億元。當年香港前途談判陷入信心危機，樓市低迷，現時上述五幅地皮樓宇，估值超過100億元。 其中美國政府出售的山頂道1號物業三年後，由武俠小說家查良鏞（金庸）於1985年購入，曾入住11年，2004年輾轉由被譽為「重慶李嘉誠」的商人張松橋買入。

【01獨家】消息：美國政府秘密放售領事館洋房 市值料過百億

【01獨家】美國秘密放售駐港領事館豪宅標書曝光 記者現場直擊

▼01記者現場直擊 美國放售南區壽山村道37號超級洋房▼

美國政府以「The United State of America」（美利堅合眾國）名義，持有本港物業。翻查買賣紀錄，美國政府曾在1981至1983年，接連放售五個港島區豪宅地皮連建築物，套現1.205億元。

美國政府80年代放售香港地皮紀錄 放售時間 地址 當時作價（港元） 1981年 金馬麟山道15號 2850萬 1981年 山頂甘道11號 4600萬 1982年 香島道2號 500萬 1982年 山頂道1號 2400萬 1983年 淺水灣道32號 1700萬 資料來源：買賣紀錄、香港01記者整理

美國政府曾持有山頂道1號，80年代放售，金庸曾購入和入住，現由「重慶李嘉誠」張松橋持有。（Google地圖）

80年代1.2億元放售 現已升至逾100億元

原由美國政府持有的南區淺水灣道32號及香島道2號，都是可興建5至6間洋房的大型地皮，每幅市值逾20至30億元；加上其他三幅地皮位於山頂，分別為山頂道1號、甘道11號、金馬麟山道15號等山頂地皮，現時市值已升至逾100億元。

武俠小說家查良鏞（金庸），曾購入山頂道1號大宅。（資料圖片）

金庸曾購入山頂道1號 現由「重慶李嘉誠」持有

其中山頂道1號，美國政府1982年出售後，武俠小說家查良鏞（金庸）與妻子林樂怡，於1985年以1,200萬元購入，居住11年後，於1996年以1.96億元轉售至品質國際主席李同樂旗下公司。

李同樂隨即將舊有的兩層高大屋拆卸，計劃興建一座全新豪宅，但遇上1997年金融風暴，公司財困，建屋計劃也因而擱置。

直至2004年，由內地移居本港、有「重慶李嘉誠」之稱的張松橋以1.38億元購入上址，樓面地價達每平方呎19,714元，令他在商界一舉成名，至今仍持有並報住於該處。近年他更將「山頂道1號」作品牌搬回重慶，在重慶興建700個公寓單位，命名為「山頂道1號」。

有「重慶李嘉誠」之稱的富商張松橋（右），現持有山頂道1號。（資料圖片）

01獨家報道 美國秘密放售南區壽山村道六幢豪宅

《香港01》今日（30日）獨家報道，由美國政府持有超過72年的南區壽山村道37號、現為駐港總領事館宿舍的六幢超級洋房，近日開始秘密招標出售，市值達100億港元。

記者取得該貴重物業的標書，指出物業將以「現狀」及售後租回形式出售，另外截標日期列出「to be confirmed」（有待確定）。根據土地註冊處資料，地皮現時的業主為「The United State of America」（美利堅合眾國），美國於1948年以31.5萬元購入該該地皮。地皮原建有六幢洋房，本用作美國駐港總領事館員工宿舍。

▼美國政府出售香港山頂物業標書▼

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▼港版國安法 人大立法 各方爭議持續▼