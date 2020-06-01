新冠肺炎・最新｜新增3宗確診個案　其中一人是救護員曾接觸患者

本港新冠肺炎疫情反覆，本港昨日（31日）新增2宗本地感染個案，令累計個案增至1,085宗，亦令本地零感染連續日數斷纜。新增2名患者居於沙田瀝源邨，分別是34歲女子及56歲男子，兩人是夫婦關係。此外，新增女患者於葵涌嘉里物流貨倉工作，她的兩位女同事亦在檢測後呈弱陽性，疑出現小規模群組爆發。 政府抗疫顧問成員之一、香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌亦指，由於再度出現源頭不明的群組感染，限聚令有需要延長，亦難以放寬。

【14:40】據了解，本港今日新增至少三宗確診個案，均與昨日確診的瀝源邨患者有關。當中兩名增患者，是昨日確診女患者於嘉里物流溫控貨倉工作的女同事，另外一名曾與確診患者接觸的救護員亦中招。據悉，該名救護員是於救護車上值勤，前日協助處理34歲女患者送院。該名救護員早前亦有協助處理海外回港人士送院。

今次是疫症爆發以來，首次有救護員於值勤期間「中招」。

【14:20】據了解，本港今日有新增新型肺炎確診個案，衞生署衞生防護中心將召開記者會交代疫情。

【08:00】截至周一（1日）上午8時，全國確診病例84,575宗，累計死亡人數4,645人，疑似病例5宗，治癒病例79,812宗，累計境外輸入1,740宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。

【02:06】本港周日（31日）新增2宗本地感染個案，而其中新增的34歲女患者於葵涌嘉里物流溫控貨倉的包裝工場內工作，其兩位女同事亦在檢測後呈弱陽性，疑出現小規模群組爆發。有貨倉工友表示，該工場負責為進口蔬果貼標籤，再即日運往馬莎超市出售，亦供應少量冷藏食材給菲律賓連鎖快餐店Jollibee（快樂蜂）及大快活。

英國馬莎事後發表聲明，指嘉里物流在得悉事件後，已即時與衛生署合作，全面清潔及消毒其設施。

▼限聚令延至6月4日 多項設施重開有期▼

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