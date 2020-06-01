新冠肺炎・最新｜確診救護員下班曾光顧又一城「牛角」　住顯田村

本港新冠肺炎疫情反覆，本港昨日（31日）新增2宗本地感染個案，令累計個案增至1,085宗，亦令本地零感染連續日數斷纜。新增2名患者居於沙田瀝源邨，分別是34歲女子及56歲男子，兩人是夫婦關係。此外，新增女患者於葵涌嘉里物流貨倉工作，她的兩位女同事亦在檢測後呈弱陽性，疑出現小規模群組爆發。 政府抗疫顧問成員之一、香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌亦指，由於再度出現源頭不明的群組感染，限聚令有需要延長，亦難以放寬。

【17:21】張竹君：確診救護員的病毒量較低，到底是否已患病一段時間，或有其他感染途徑，現階段仍未能確定。而救護員在5月29日，亦有接載從巴基斯坦回港的其中一人，由火炭駿洋邨檢疫中心到威院，但當時他有全套保護裝備，感染風險低。

【17:12】新增兩名嘉里物流女患者（#1086, #1087）在4月底發病，被問到會否是源頭，張竹君表示暫時未肯定，會繼續調查，並在葵聯邨及葵盛東街市派樣本瓶。

【16:59】食物及衞生局副局長徐德義：是否延長限聚令會適時檢討；是否開放內地關口，正與內地及澳門政府溝通，有詳情會適時公布。

【16:50】張竹君：今次是第一次有救護員可能因工作上受感染，該男救護員的病毒量較低，Ct value是36，病毒量比較低，覺得奇怪，「會否是較早期有感染呢，會再抽樣睇有無抗體。」就是否應強制救護員戴N95，張竹君指消防處如有接報懷疑個案，會做足準備，救護員會戴N95之類，稍後他們可能會再更新指引。

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【16:48】張竹君：衞生署人員到過嘉里物流檢驗，索取11個環境樣本化驗，結果全部陰性。

【16:34】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增3宗確診個案，包括瀝源邨的嘉里物流女同事，分別是#1086的40歲女子、#1087宗的36歲女子。兩人均有病徵，發燒、喉嚨痛等。兩人都有到葵盛東邨街市買餸。

第三宗是#1088號個案，是在5月30日接觸過第1084宗個案的27歲男救護員，有戴外科口罩及眼罩、手套，但無戴N95口罩。他現於威爾斯親王醫院留醫，並無病徵。男救護員在30日發現第1084個案身體含氧量低，給她面罩呼吸，送病人後，與女朋友於又一城食晚飯，他近日住在顯田村。

▼清潔人員沙田瀝源邨消毒▼

+ 7 + 6 + 5

【14:40】據了解，本港今日新增至少三宗確診個案，均與昨日確診的瀝源邨患者有關。當中兩名增患者，是昨日確診女患者於嘉里物流溫控貨倉工作的女同事，另外一名曾與確診患者接觸的救護員亦中招。據悉，該名救護員是於救護車上值勤，前日協助處理34歲女患者送院。該名救護員早前亦有協助處理海外回港人士送院。

今次是疫症爆發以來，首次有救護員於值勤期間「中招」。

【14:20】據了解，本港今日有新增新型肺炎確診個案，衞生署衞生防護中心將召開記者會交代疫情。

【08:00】截至周一（1日）上午8時，全國確診病例84,575宗，累計死亡人數4,645人，疑似病例5宗，治癒病例79,812宗，累計境外輸入1,740宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。

【02:06】本港周日（31日）新增2宗本地感染個案，而其中新增的34歲女患者於葵涌嘉里物流溫控貨倉的包裝工場內工作，其兩位女同事亦在檢測後呈弱陽性，疑出現小規模群組爆發。有貨倉工友表示，該工場負責為進口蔬果貼標籤，再即日運往馬莎超市出售，亦供應少量冷藏食材給菲律賓連鎖快餐店Jollibee（快樂蜂）及大快活。

英國馬莎事後發表聲明，指嘉里物流在得悉事件後，已即時與衛生署合作，全面清潔及消毒其設施。

▼限聚令延至6月4日 多項設施重開有期▼

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