本港人才入境計劃成效未如理想　薪酬與內地、新加坡比較未算吸引

立法會秘書處發表兩份研究簡報，針對全球爭奪人才及培育本地人才兩個項目。香港在2019年被國際管理發展學院，在「世界人才排名」方面，整體排名由2018年的第18名上升至2019年的第15位，但在「吸引與留住人才」一項排名下降 4 位至第 18 名。 研究指出，據「輸入內地人才計劃」來港工作並取得居留權的人數，只有12%在居港滿七年後申請成為香港永久性居民，而據「優秀人才入境計劃」來港定居的人士亦為數不多，政府每年批准的申請僅數百宗，低於每年1000個配額的水平。此外，在港工作的高級專業人士的待遇，以美元計算的年薪比較，亦非較在內地及新加坡工作的同業特別吸引。

在國際管理發展學院公布「世界人才排名」，香港的整體排名由2018年的第18名上升至2019年的第15位。

研究簡報指出，國際管理發展學院公布「世界人才排名」，衡量全球63個選定經濟體吸引和培育人才的能力。香港在2019年被國際管理發展學院，列為全球第二最具競爭力經濟體，且連續八年獲世界經濟論壇選為十大經濟體之一。

香港在「世界人才排名」的整體排名，由2018年上升3位至2019年的第15位。整體排名基於「投資與發展人才」、「人才準備度」和「吸引與留住人才」3 項因素評估，香港在「吸引與留住人才」排名由第14位下降至第18名，並其餘兩項因素排名則上升。

報告指，過去10年間以「一般就業政策」提出並獲批准的申請宗數大幅增加，但同期居港的外籍人士人數卻不升反跌。而透過「輸入內地人才計劃」來港工作並取得居留權的外來人才，只有12%在居港滿7年後申請成為香港永久性居民，反映外來人才願意留港意欲不高。「優秀人才入境計劃」申請來港的人士不多，政府每年只批准數百宗申請，低於每年1000個配額的水平。

報告指，香港正致力發展成為區域教育樞紐，但非本地學生仍以內地學生居多，他們未必視香港為畢業後最理想居留地或事業發展的最佳選擇。報告亦提出，在港工作的高級專業人士的待遇，以美元計算的年薪比較，其實並非較在內地及新加坡工作的同業特別吸引。在調整生活成本後，當中薪酬較內地及新加坡為高的職位不多。

國際管理發展學院公布「世界人才排名」，香港在「吸引與留住人才」排名由第14位下降至第18名。

另一份研究簡報亦指出，香港在「投資與發展人才」一項排名20，可見在培育本地人才方面的表現未見突出。本港教育總開支佔政府總開支的比重由2010-2011年度的20.1%跌至2020-2021年度的15.4%，減少超過100億元。

中小學方面，校本政策下的STEM教育被批評課程鬆散，2019年文憑試有一半考生未有選修任何科學科目，本港學生近年在PISA的「科學能力」測試的表現下跌未有回升。加上研究人才稀少，香港在2018年平均每千名就業人口僅有約7名研究員，比例低於平均有約9至15名研究員的美國、南韓等國家。

研究簡報建議增加修讀研究院的學生限額，培育本地人才，又建議彷效新加坡政府向就職人士提供津貼進修新興技能，如數據分析、金融和科技服務等。