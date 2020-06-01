婦人涉謀殺6歲外孫　被告與孫飲茶遊數碼港　再帶酒店房內勒斃

一直為女兒照顧外孫的婦人，有次帶外孫到數碼港遊玩後，把外孫帶到酒店休息，並涉嫌在酒店房內把外孫勒死，至救護員到場，曾叫對方不要向外孫施救，事後發現婦人當日較早前曾買下刀。婦人否認一項謀殺罪名，案件今（1日）在高等法院開審，婦人的女兒供稱，認為母親一直痛愛其子，認為其母當日的行為，與平日的性格不符，並稱已原諒了母親。

被告簡桂芳的女兒黃詩敏(右)稱已原諒了母親。(朱棨新攝)

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被告簡桂芳，54歲，被控一項謀殺罪，指她於2018年3月18日，在香港謀殺6歲的鄭霆軒(下稱：鄭)。

飲茶前曾到五金店買刀

控方開案陳詞指，鄭一向由被告主力照顧。案發前一天，被告帶鄭到土瓜灣一酒家，和被告的友人葉潤輝飲茶。證據顯示，被告去酒家前，曾到五金店買刀。3人飲茶後到數碼港等地遊玩，期間被告曾買玩具予鄭。

三人之後搭車到中環，葉先行離開，被告和鄭到灣仔比華利酒店入住一房間。翌日凌晨時份，酒店的清潔發現鄭有異樣報警。救護員抵達後，見鄭的臉和頸有瘀傷，被告則稱鄭已去世。

認殺外孫兼阻救護員施救

在救護車內，被告透露是她勒死鄭，又指鄭有精神病，著救護員不要替鄭急救，並阻止救護員施行心外壓。鄭被送院時已無反應，稍後宣告不治。被告被捕後，警方在房間內檢獲一條背囊帶和一把刀。控方指，被告是用該背囊帶殺死鄭。

法醫為鄭的死因是被勒死。他的頸有瘀傷，符合被告所指勒死鄭的情況。此外，鄭未有自衛所引致的傷勢。

鄭曾稱去咗玩好開心

被告的女兒黃詩敏供稱，她任職診所助理主管，於2011年誕下鄭。在鄭約一歲前，她與鄭和被告同住馬鞍山一公屋單位。她後來搬出，鄭亦主要由被告照顧。

黃續稱，鄭與被告及葉潤輝等人去數碼港當天，曾用葉的電話致電她。鄭在電話中說：「去左玩，好開心。」又說會較遲返家。黃於同晚7時許收到葉的電話，葉稱覺得被告有異樣，黃遂致電被告，被告稱因「玩得好攰」，加上鄭已入睡，因此打算「搵間房訓」。惟黃問及她們身處哪間酒店時，被告則含糊其詞，未有透露入住哪一酒店，但指翌日早上會和黃飲茶。黃之後再致電被告，晚上10時許的通話中，被告稱鄭看完電視後，便會入睡。

被告曾吊頸自殺被女兒救回

辯方盤問時則指，被告有精神病已一段時間，需服藥。而黃於小六至中一時，被告曾吊頸自尋短見，當時黃切斷被告吊頸用的繩。黃同意。

黃亦承認整體上滿意被告照顧鄭的方法，認為被告愛錫葉，甚至對鄭的情況會過分擔心。被告聽到此處不禁灑淚。黃亦同意被告殺死鄭的行為，與平時性格不符，但她亦已原諒了被告。

案件編號：HCCC210/2019