新冠肺炎・最新｜林鄭稱謹慎處理禁令　陳肇始指瀝源群組小型爆發

本港沉寂一個月的新冠肺炎疫情突然轉差，過去兩日新增五宗本地感染個案，至昨（1日）累計個案增至1,088宗。涉及瀝源邨祿泉樓群組患者持續增加，至少四名與首名患者、34歲女子同住祿泉樓居民，昨晚初步確診，連同前日確診的夫婦，祿泉樓共有六人染疫；連同34歲女子的兩名嘉里貨倉同事及接載她的救護員，這個群組共九人確診或初步確診。 特首林鄭月娥稱會謹慎處理各禁令是否放寬，食物及衛生局長陳肇始形容屬社區小型爆發，對此高度關注。

【10:35】衛生署人員於早上9時至11時，到沙田瀝源邨祿泉樓地下大堂收集居民深喉唾樣本，有家長帶同子女一同交樣本。

【09:52】食物及衛生局長陳肇始表示，針對瀝源邨群組已派出1,000樣本樽給居民，已收回約800個。另外，現時亦在單位取環境樣本，衛生防護中心稍後會為居民辦健康講座。她又指，最初確診者貨倉同事亦正進行調查，包括向葵聯邨聯悅樓住戶派樣本樽作檢測。她呼籲涉事兩個公屋邨及貨倉留意身體狀況，有需要盡早求醫。另外，她指社區有小型爆發對此高度關注。

【09:50】特首林鄭月娥於行會前見傳媒，表示最新沙田瀝源邨群組爆發，會就此展開調查。她又說，會盡早公布各項禁令措施，但會採取謹慎態度。

【08:53】 兩架救護車到瀝源邨祿泉樓接載一名對母親和手抱嬰兒，以及一名拖喼男子離開。男子聲稱自己沒有病徵。

瀝源邨感染群組事件圖。（香港01製圖）

【08:00】截至周二（2日）上午8時，全國確診病例84,597宗，累計死亡人數4,645人，疑似病例3宗，治癒病例79,824宗，累計境外輸入1,761宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。

【02:00】衞生防護中心總監黃加慶醫生及袁國勇在瀝源邨祿泉樓向記者表示，已取走廁所環境樣本進行分析，上址大廈居民暫時毋須疏散。

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【01:15】本港新型冠狀病毒肺炎疫情反覆，周一（1日）晚再突然新增4宗本地感染的初步確診個案，患者全部住在瀝源邨祿泉樓，懷疑與嘉里貨倉群組有關。

港大微生物學系講座教授袁國勇表示懷疑瀝源邨有超級傳播者，他於周一晚上11時40分與專家團隊到達瀝源邨辦事處，與衞生防護中心傳染病處主任張竹君及居民開會。現場所見，袁國勇等一行人進入祿泉樓時，均只配戴外科口罩。

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【00:42】沙田救護站一名27歲男救護員於周六（5月30日）在送院工作時，於接載的34歲沙田祿泉女病人其後證實確。男救護員於周一（1日）亦確診，同車的另外兩名救護人員的病毒測試結果呈陰性。消防處表示，該三名救護員處理完該宗病人後，至傍晚下班時，曾處理另外兩名緊急救護召喚病者，正接受檢疫觀察。

另有6名救護人員被衞生防護中心，定義為確診救護人員的密切接觸者，其中1人因出現病徵而被送院接受治理及進行病毒測試，其餘5人現正等候安排到檢疫中心。

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