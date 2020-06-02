新冠肺炎・最新｜港大醫學院梁卓偉研究團隊　分析最新疫情

本港沉寂一個月的新冠肺炎疫情突然轉差，過去兩日新增五宗本地感染個案，至昨（1日）累計個案增至1,088宗。涉及瀝源邨祿泉樓群組患者持續增加，至少四名與首名患者、34歲女子同住祿泉樓居民，昨晚初步確診，連同前日確診的夫婦，祿泉樓共有六人染疫；連同34歲女子的兩名嘉里貨倉同事及接載她的救護員，這個群組共九人確診或初步確診。 消息稱，原定本月4日屆滿的限聚令會延長14天至本月18日。食物及衞生局局長陳肇始會於下午4時半記者會交代。

梁卓偉分析本港出現多宗超級傳播的群組感染。（李澤彤攝）

【14:45】政府發言人今日表示，第二批滯留印度的香港居民將乘搭特區政府安排的特別航班，暫定最早於６月３日凌晨從孟買出發回港。是次航班主要接載身處孟買及周邊地區有特殊需要的香港居民，包括患病人士、孕婦、幼童等和他們的同行家人。初步預計接載的乘客人數約300人，費用由乘客支付。



從印度回港的乘客在抵港後會前往衞生署設於亞洲國際博覽館的臨時樣本採集中心接受強制2019冠狀病毒病測試。在收集深喉唾液樣本後，他們會前往火炭駿洋邨的檢疫中心進行14天強制檢疫。



為應對2019冠狀病毒病疫情，印度政府在3月下旬起禁止所有國際航班升降。截至六月一日，入境處已成功聯繫上約4 800名滯留在印度的香港居民。首批約250名滯留當地的香港居民已於5月18日乘坐特區政府安排的專機從新德里回港。

【14:21】梁卓偉表示，因應再有本地群組個案，是否需要擴大檢測，甚至新增血清檢測，都需要政府斟酌。

【14:05】香港大學李嘉誠醫學院（港大醫學院）世衞傳染病流行病學及控制合作中心將舉行記者會發表有關新型冠狀病毒（COVID-19）超級傳播及流行病學最新概況。

港大公共衞生學院公共衞生醫學講座教授、世衞傳染病流行病學及控制合作中心創立總監梁卓偉，以及港大公共衞生學院流行病和生物統計學分部主任、世衞傳染病流行病學及控制合作中心總監高本恩出席分享。

【13:44】消息稱，行政會議通過「限聚令」延長14天，至本月18日，原因是沙田瀝源邨爆發本地感染群組，且源頭未明。

【11:27】早上11時許，有醫療輔助隊人員將兩名相信需要入住檢疫中心的市民帶上政府車輛。其中第一名女士相信是一名外傭，她表示居住於祿泉樓7樓。另外有兩人需登上醫療輔助隊救護車離開，其中一人是一名婆婆。

【10:35】衛生署人員於早上9時至11時，到沙田瀝源邨祿泉樓地下大堂收集居民深喉唾樣本，有家長帶同子女一同交樣本。

【09:52】食物及衛生局長陳肇始表示，針對瀝源邨群組已派出1,000樣本樽給居民，已收回約800個。另外，現時亦在單位取環境樣本，衛生防護中心稍後會為居民辦健康講座。她又指，最初確診者貨倉同事亦正進行調查，包括向葵聯邨聯悅樓住戶派樣本樽作檢測。她呼籲涉事兩個公屋邨及貨倉留意身體狀況，有需要盡早求醫。另外，她指社區有小型爆發對此高度關注。

【09:50】特首林鄭月娥於行會前見傳媒，表示最新沙田瀝源邨群組爆發，會就此展開調查。她又說，會盡早公布各項禁令措施，但會採取謹慎態度。

【08:53】 兩架救護車到瀝源邨祿泉樓接載一名對母親和手抱嬰兒，以及一名拖喼男子離開。男子聲稱自己沒有病徵。

瀝源邨感染群組事件圖。（香港01製圖）

【08:00】截至周二（2日）上午8時，全國確診病例84,597宗，累計死亡人數4,645人，疑似病例3宗，治癒病例79,824宗，累計境外輸入1,761宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。

【02:00】衞生防護中心總監黃加慶醫生及袁國勇在瀝源邨祿泉樓向記者表示，已取走廁所環境樣本進行分析，上址大廈居民暫時毋須疏散。

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【01:15】本港新型冠狀病毒肺炎疫情反覆，周一（1日）晚再突然新增4宗本地感染的初步確診個案，患者全部住在瀝源邨祿泉樓，懷疑與嘉里貨倉群組有關。

港大微生物學系講座教授袁國勇表示懷疑瀝源邨有超級傳播者，他於周一晚上11時40分與專家團隊到達瀝源邨辦事處，與衞生防護中心傳染病處主任張竹君及居民開會。現場所見，袁國勇等一行人進入祿泉樓時，均只配戴外科口罩。

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【00:42】沙田救護站一名27歲男救護員於周六（5月30日）在送院工作時，於接載的34歲沙田祿泉女病人其後證實確。男救護員於周一（1日）亦確診，同車的另外兩名救護人員的病毒測試結果呈陰性。消防處表示，該三名救護員處理完該宗病人後，至傍晚下班時，曾處理另外兩名緊急救護召喚病者，正接受檢疫觀察。

另有6名救護人員被衞生防護中心，定義為確診救護人員的密切接觸者，其中1人因出現病徵而被送院接受治理及進行病毒測試，其餘5人現正等候安排到檢疫中心。

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