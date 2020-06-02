旺角警署餐廳獲批酒牌續期2年　議員帶逾千聯署反對無果

旺角警署內的「旺角警區警官餐廳」正申請續領會社酒牌，油尖旺區議員林兆彬今（2日）趁聆訊前，帶同逾千個市民聯署前往酒牌局外抗議，反對酒牌局向其續牌。林認為，該警官餐廳於工作時間售酒，質疑會影響警員執勤；他又稱，其他紀律部隊前線工作地點均沒酒精出售，認為警隊不應設特權。 警隊代表於聆訊回應稱，公眾指控不符事實，警官餐廳僅於預約情況下開放，亦只供督察級以上警官入會，主要是聯誼之用，在場亦有非警隊行政主任監督，期望局方續批牌照。 酒牌局下午公布，將向旺角警區警官餐廳續發為期 2 年的會社酒牌 。林兆彬對結果感遺憾，稱會積極研究上訴。

旺角警署餐廳續酒牌，議員帶逾千聯署反對。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

林兆彬認為，根據續期申請文件顯示，該警官餐廳的售酒時間為朝九晚六，質疑在工作時間向警員賣酒，會影響其執勤工作，公眾亦無從監察。他又舉例，今年4月曾有長洲警員疑醉酒鬧事、元朗亦有警員與同袍宵夜時遭玻璃樽仆頭，認為酒精會影響情緒。

他又稱，全港共有十間警署設可賣酒餐廳，惟其他紀律部隊則未有類似情況，質疑是警隊特權。他又續稱，旺角警署旁已是「酒吧街」，警察體育遊樂會亦在附近，遂無必要另設賣酒場所。酒牌局有派員接信，稍後會審議有關的續牌申請，料於今日傍晚公佈結果。

油尖旺區議員林兆彬今日帶同逾千個市民聯署，前往酒牌局外抗議。（陳淑霞攝）

酒牌局隨後開會審議續牌申請，表明知悉傳媒關注事件，特予旁聽酌情權。旺角警署有兩名總督察代表出席，其中一名總督察稱，警官餐廳非一般飯堂，有預約活動始會開放及供應食物或酒精，持牌人會在場監督，並確保不會售予當值及即將執勤人員，參與人士亦會自律。她又稱，警官餐廳是會員制，僅督察級以上始可加入，人數不多。她續指，警方不適宜前往附近的酒吧街消遣，因涉及利益衝突，亦會影響執法，又表明其他紀律部隊領有酒牌，強調此舉是為同事謀福利決定。對於反對人士質疑警方「自己人查自己人」，她則稱，過去一年，持牌人在場情況下，由非旺角警區警員巡查餐廳3次，未有發現違規情況。

斥資訊不透明 有違公眾利益

林兆彬於聆訊回應稱，相關資訊不透明，公眾難以監察。他又質疑有關查牌並非突擊，又指其他紀律部隊僅會於總部的聯誼場所供酒，而非前線工作地點。另一街坊馬小姐則認為，近月太子及旺角一帶曾發生多次街頭衝突，擔心酒牌局倘批准續牌，警民關係更趨惡劣，亦有違公眾利益，要求委員慎重考慮。

主席聆聽雙方陳述後，表明倘對結果不滿意，稍後亦可提出上訴。