新冠肺炎｜限聚令延14日覆蓋反修例周年日子　陳肇始：無其他考量

本港肺炎疫情反覆，沙田瀝源邨出現群組爆發，共涉九人染疫。行政會議今日（2日）通過延長限制社交措施，包括延長不多於八人的「限聚令」14日，直至至6月18日，將覆蓋多個反修例示威事件一周年多個重要日子。 下午衛生防護中心的記者會上，食物及衛生局局長陳肇始公布，將「限聚令」及針對餐飲等表列處所的防疫措施，延長至6月18日。換言之，未來數個反修例事件一周年日子，包括6.9、6.12及6.16如有集會，都會受限聚令影響，陳肇始稱是基於公共衛生的考慮，並無「別無其他考慮」。 同時，原本今個月底失效的《預防及控制疾病規例》599G（限聚令）及599F（業務及處所），將再延長兩個月至8月31日，換言之，食衞局可再因應情況，期間再實施14日限制。

食衞局公布延長聚令延14日，至本月18日。（李澤彤攝）

陳肇始：難以持久零感染 續有零星個案​

食物及衞生局局長陳肇始表示，香港應對疫情一直堅守三大原則及策略，包捨實施入境管制、圍堵策略、實施社交距離等。陳說，過去數周疫情本來穩定，但近日社區出現源頭未明個案，如早前梨木樹的個案以及近來的瀝源邨個案。她說，病毒不能徹底消滅，難以持久零感染，預計社區日後可能會有小型爆發或零星個案，未來會繼續用「張弛有道」策略。

她指出，會繼續進行減少社交接觸的措施，因此要維持針對食肆的防疫措施599F及聚集的599G，延長兩個法例的有效日期至8月31日。其間會根據需要宣布延長或停止，而考慮到新增的本地個案，將繼續延遲14日至6月18日。

599F的原有生效日期會於本月27日屆滿，而599G則於28日屆滿。延長生效日期後，食衞局每次可指明執行日期，但均不得超過14日。

▼沙田瀝源邨群組爆發▼

+ 10 + 9 + 8

陳肇始：延長限聚令是出於公共衛生考慮

限聚令延長14日，並將規例自動失效日期延長至8月31日，涵蓋了多個反修例示威的重要日子，被質疑是出於政治考慮。陳肇始指，延長的決定都是基於公共衛生的考慮，加上本地最近有小型群組爆發，並無「別無其他考慮」。

陳強調8月31日是整體法律的伸延，認為2個月是相對適合的，但不等於這期間「中間咩都唔可以做」。她表示，提出的一些指示，例如限聚令等，都以14天最長為依歸。她說因為整體法律在月底要到期，否則不會延長。