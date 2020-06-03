新冠肺炎・最新｜今日無新增個案　瀝源邨祿泉樓群組源頭仍不明

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本港沉寂一個月的新冠肺炎疫情突然轉差，本港昨日(2日)新增6宗確診個案，當中4宗是本地個案，全部都是瀝源邨祿泉樓居民，另兩宗是海外輸入個案及相關個案，累計確診及疑似個案合共達到1,094宗。食衞局昨亦公布限聚今延長兩周至本月18日，也延長中澳台及其他地區入境強制檢疫14日的法例。
爆發群組感染的瀝源邨祿泉樓，源頭仍未查到，專家料有超級傳播者。
【08:00】截至周三（3日）上午8時，全國確診病例84,603宗，累計死亡人數4,645人，疑似病例3宗，治癒病例79,826宗，累計境外輸入1,761宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。
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昨日總覽：
入境強制檢疫法例 內地澳門台灣延至7月7日 海外至9月18日
限聚令｜延長14日至6.18覆蓋反修例周年日子 陳肇始：無其他考量
港府正與粵澳研「港版健康碼」互認檢疫 不互通私隱 未有時間表
▼沙田瀝源邨群組爆發▼
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新冠肺炎｜瀝源邨祿泉樓多四婦人確診 患者常到瀝源街市好運中心
瀝源邨祿泉樓十分鐘步程有六所學校 小學校長正查詢需否延遲復課
消息：中三至中五跨境生最快6.11復課 教育局促學校招標辦專車
▼再爆本地感染群組 限聚令延長 涵蓋反修例周年▼
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