新冠肺炎・最新｜今日無新增個案　瀝源邨祿泉樓群組源頭仍不明

社會新聞
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本港沉寂一個月的新冠肺炎疫情突然轉差，本港昨日(2日)新增6宗確診個案，當中4宗是本地個案，全部都是瀝源邨祿泉樓居民，另兩宗是海外輸入個案及相關個案，累計確診及疑似個案合共達到1,094宗。食衞局昨亦公布限聚今延長兩周至本月18日，也延長中澳台及其他地區入境強制檢疫14日的法例。

爆發群組感染的瀝源邨祿泉樓，源頭仍未查到，專家料有超級傳播者。

【08:00】截至周三（3日）上午8時，全國確診病例84,603宗，累計死亡人數4,645人，疑似病例3宗，治癒病例79,826宗，累計境外輸入1,761宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。

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