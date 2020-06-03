新冠肺炎・最新｜今日無新增個案　瀝源邨祿泉樓群組源頭仍不明

本港沉寂一個月的新冠肺炎疫情突然轉差，本港昨日(2日)新增6宗確診個案，當中4宗是本地個案，全部都是瀝源邨祿泉樓居民，另兩宗是海外輸入個案及相關個案，累計確診及疑似個案合共達到1,094宗。食衞局昨亦公布限聚今延長兩周至本月18日，也延長中澳台及其他地區入境強制檢疫14日的法例。

爆發群組感染的瀝源邨祿泉樓，源頭仍未查到，專家料有超級傳播者。