新冠肺炎｜瀝源邨祿泉樓66戶未交唾液樣本　衞生署警告強制檢測

本港沉寂一個月的新冠肺炎疫情突然轉差，本港昨日(2日)新增6宗確診個案，當中4宗是本地個案，全部都是瀝源邨祿泉樓居民，另兩宗是海外輸入個案及相關個案，累計確診及疑似個案合共達到1,094宗。

今日（3日）沒有新增個案，爆發群組感染的瀝源邨祿泉樓，源頭仍未查到，專家料有超級傳播者。

衞生署警告，如相關居民沒提交深喉唾液樣本，當局會做強制檢測，呼籲居民盡快提交。截至今日下午5時，仍有66戶瀝源邨祿泉樓相關居民仍未交回樣本。