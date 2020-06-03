小一統一派位2020│多校轉視像面試或拍片　叩門前宜先了解新安排

小一統一派位結果在今明兩日（3至4日）公布，因應新冠肺炎疫情，教育局今年改以郵遞方式通知家長，意味家長不需親身前往領取派位結果。 不過，家長仍可替子女向心儀小學叩門爭取候補學額，惟疫情下不少學校取消傳統面試，轉為網上視像面試或要求家長提交短片，家長出發前宜留意心儀學校的網頁，又或致電查詢。

因應新冠肺炎疫情，教育局今年改以郵遞方式通知學童家長，意味著家長不需要親身前往「統一派位中心」領取派位結果。（資料圖片）

家長最遲須在下周四到獲派學校辦理註冊手續



教育局早前公布，統一派位階段約73%學童獲派首三志願，較去年微跌0.1個百分點。若連同自行分配學位計算，獲派首三志願學校的整體滿意率為85.4%，較去年上升0.2個百分點。

因應疫情，教育局按學童小一入學申請編號的最後一個數字，安排家長分批在下周二（9日）或下周三（10日）不同時段，到獲派學校辦理註冊手續。家長最遲須於6月11日辦理手續，若因要事未能在指定日子辦理入學手續，家長須事先與獲派學校的負責人聯絡，以便另作安排，否則將被視作放棄該學位論。

若家長對子女獲派學校不滿意，仍可把握最後機會，到心儀學校「叩門」，惟因應疫情，不少學校取消傳統面對面叩門，家長出門前宜多加留意。（資料圖片）

喇沙叩門須以郵寄申請



若家長對子女獲派學校不滿，仍可把握最後機會，到心儀學校「叩門」，惟因應疫情，不少學校安排與以往不同，例如取消親身叩門、親身面試，亦有學校並非立即接受申請，故家長出發前宜先到心儀學校網頁查看資訊，又或致電到學校查詢。

傳統名校喇沙小學今日（3日）在校網公布，郵寄入學申請表及所需文件的截止日為下周二（9日），校方將在本月中旬以郵寄方式通知獲邀參加面試的學生，並在6月26日面試，惟面試日期或會因應疫情而調整。

瑪利諾神父教會學校（小學部）轉交個人錄像片段



而位於深水埗海麗街的瑪利諾神父教會學校（小學部）亦在校網公布，今年亦不會接受「面對面」叩門。校網表示，因疫情將候補生面試改為呈交個人錄像片段，家長在遞交申請表後，可利用學校提供的申請編號及網址提交片後，詳情可在6月4日至12日派發的申請表中查閱。

至於油麻地天主教小學(海泓道)，家長即日起可到校領取或在校網下載申請表，但學校收表日只限本周六（6日）及下周一（8日），而第一次面試日則屬下周二（9日）至四（11日），即家長毋須在今天帶子女到校。