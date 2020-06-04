新冠肺炎｜消息：瀝源祿泉樓增一名男子初步確診　將召記者會交代

最後更新日期：
本港新冠肺炎疫情反復不定，過去一星期除了因染疫的巴基斯坦裔居帶來輸入個案外，本地零感染防線也失守，嘉里貨倉及瀝源邨祿泉樓群組共計有9人確診，直至昨日才回復至零確診，為近六日首見，累計確診及疑似個案合共1,094宗，尚有51名確診病人分別於10間醫院留醫。本地零感個案的源頭仍未找到，至昨晚瀝源邨祿泉樓仍有22戶居民未提供深喉唾液樣本供檢測，衞生防護中心警告會進行進行強制檢測。
據了解，瀝源邨祿泉樓再多一人初步確診，患者是一名72歲男子，衞生署衞生防護中心將召開疫情記者會，交代瀝源邨檢測情況。
【15:41】據悉，今日本港至少五宗輸入個案。
【15:00】據了解，今日衞生署衞生防護中心將召開疫情記者會，交代瀝源邨檢測情況。
【13:30】據了解，瀝源邨祿泉樓再多一人初步確診，患者是一名72歲男子。
【08:00】截至周四（4日）上午8時，全國確診病例84,602宗，累計死亡人數4,645人，疑似病例3宗，治癒病例79,824宗，累計境外輸入1,762宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。
+2
昨日總覽：
新冠肺炎．6.3｜相隔5日再現零確診 瀝源邨祿泉樓檢測未齊惹憂慮
新冠肺炎｜衞生署辦講座教瀝源居民防疫 長者：幾十歲人驚嚟冇用
新冠肺炎｜祿泉樓200人未交樣本 何栢良：政府太佛系唔會斷尾
▼沙田瀝源邨群組爆發▼
+10
+9
+8
▼再爆本地感染群組 限聚令延長 涵蓋反修例周年▼
+4
+3
+2