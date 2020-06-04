逃犯條例｜男侍應萬聖節聚集被捕　官同意表現克制　准保釋候判刑

有網民去年萬聖節發起在蘭桂坊聚集，警方有作出驅散，被拘捕大批戴面具的示威者，包括一名迪士尼樂園工作的男侍應，並發現他有一條黑色木棍，早前被控一項管有攻擊性武器罪和一條非法集會罪。被告今（4日）在東區法院承認非法集會罪；另一控罪則獲撤回。律師求情時指當晚集會和平，被告無使用暴力，裁判官看到當晚片段後，同意被告行為溫和和平，無暴力成分，亦無意圖傷害或挑釁他人，將案押後至6月18日，以索取社會服務令報告後判刑，被告准繼續保釋。

被告鍾嘉豪在東區法院承認在萬聖節非法集結。(呂樂謙攝)

涉藏組合木棍罪獲撤控

被告鍾嘉豪（24歲，侍應），承認一項非法集會罪，指他在去年10月31日在中環擺花街9至13號外參與非法集結。至於被指管有一條黑色可組合木棍的控罪，則獲撤控。

官看片後認同被告表現克制

辯方求情時表示，當日的集會和平有序，被告當日並無使用武力，舉起的標語和叫喊的口號亦不含血腥暴力場景，而當日亦無任何警察受傷；裁判官何俊堯觀看片段後，亦同意示威者表現克制，被告被捕後亦跪在地上，「連小型掙扎都無」。

被告背景良好有穩定職業

辯方續稱，被告背景良好，有穩定職業，任職酒店餐飲部已有一年多，閒餘亦有積極增值自己，報讀公開大學的樹木管理課程，獲家人支持；他對自己的行為已深感後悔，案件影響家人感到過意不去，希望法庭能給予他一次機會，寬大處理本案。

何官將案件押後至6月18日，以取得社會服務令報告，期間被告可繼續保釋外出。

數百人蒙面聚集蘭桂坊

案情指，去年萬聖節，有400至500名戴蒙面物品、身穿深色服裝示威者在蘭桂坊、擺花街一帶聚集。有示威者高舉手勢、標語，以鐳射裝置射向警方防線並辱罵警員；其中穿著深色衣裝，背著黑色背包的被告，當時正站在人群前排位置，並戴上鴨舌帽、蒙面物品和泳鏡。

聚集期間，被告曾將兩個麻包袋扔在路上，然後退回示威人群當中。至晚上10時55分，警方開始清場，在現場制服被告，並在被告身上搜出一支木棍，遂以管有攻擊性武器罪拘捕被告。

案件編號：ESCC2461/2019