議員憂屯門南延線通車西鐵線會更擠迫　路政署：會增班次列車　

行政長官會同行政會議日前批准政府邀請港鐵開展相關項目的詳細規劃及設計。屯門南延線將從西鐵線屯門站向南伸延2.4公里，並在屯門碼頭附近設置新的屯門南站，以及在屯門泳池增設一個中途站，按2015年12月價格計算造價約為114億元，預計2023年動工，並於2030年竣工。 立法會鐵路事宜小組委員會今早（5日）召開會議，跨黨派議員關注現時西鐵線客量「逼爆」車廂，憂慮屯門南延線通車後鐵路系統未能負荷。路政署署長陳派明表示，屯門南延線通車將會增加班次及列車，料於2030年的列車容量仍可滿足增加的乘客量。

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民建聯周浩鼎表示，西鐵線車廂原本已「逼爆」，早上繁忙時段乘客於元朗及天水圍站根本未能上車。他續指，屯門南延線通車後乘客量必定增加，問及當局如何提升西鐵線信號系統，以疏導乘客不致變成「沙甸魚」；民主黨尹兆堅亦關注西鐵線的負荷，要求當局清晰交代增加的班次列車數字。

運輸及房屋局局長陳帆表示，當屯馬線全線通車後，現時西鐵線每小時21班車，將增至2021年每小時24班車，較15年增加35%接載量，且屆時信號系統將會提升，故屯門南延線通車後，將進一步按照人口增加以調整班次及列車數量。

陳帆表示，對屯門南延線造價有信心，相信是「公平價格」，因港鐵以「擁有權」模式興建鐵路，倘出現任何超支港鐵須「包底」承擔。（資料圖片）

造價方面，屯門南延線按2015年價格估算約為114億元。熱血公民鄭松泰表示，西港島線的造價由最初估算127億元，其後增至185億元，質疑屯門南延線最終或增至160至170億元「埋單」。實政圓桌田北辰則建議，倘讓港鐵以物業及鐵路發展模式興建屯門南延線，讓其建約3000至4000個私人單位，足以支付整條線費用。

屯門南延線沿用架空鐵路 造價會較西港島線低​

陳派明表示，西港島線是地底鐵路，而大部分位於新界西的西鐵線則採取架空鐵路模式興建，故屯門南延線亦會沿用架空鐵路。他續指，架空鐵路的造價會較便宜，故預料屯門南延線每公里造價均會較西港島線低。陳帆補充，在詳細規劃及設計階段，將與港鐵確定成本估算，財經事務及庫務局以及運房局亦會聘請財務顧問審核相關數字，有信心造價是「公平價格」，同時以擁有權模式興建鐵路，倘工程出現任何超支，港鐵須「包底」承擔所有費用。