政府擬向自資專上教育委員會非本地成員發酬金　楊潤雄：表達心意

立法會教育事務委員今日（5日）召開會議，就改組自資專上教育委員會討論。教育局建議向委員會非官守成員發放酬金，本地成員每次出席會議獲發215元；非本地成員每年則有近16.5萬元酬金。教育局局長楊潤雄解釋，新增酬金安排是預計改組會令成員工作加重，強調不少非本地成員是知名大學校長，有關酬金非購買服務，只是向成員表達心意。

政府2019《施政報告》提出涉約12.6億元的「自資專上教育提升及啟動補助金計劃」，支援自資院校開辦切合市場需要、但成本高昂的特定副學位或學士課程。（資料圖片）

教育局建議向自資專上教育委員會非官守成員發放酬金，楊潤雄指，以往沒酬金安排，但改組會加重工作。

對於有議員關心非本地成員來港開會的機票及住宿開支如何處理，楊潤雄說，費用由委員會支付，形容教資會與海外專家皆認為非本地成員酬金是可接受，強調非本地成員不少是知名大學校長，有關金額非購買服務，而是向成員表達心意。

至於「質素保證小組委員會」與現有「大學教育資助委員會」（UGC）的分工，楊潤雄指，UGC分發政府資助予八間資助大學，涉問責性，而前者將與評審局合作，亦會與UGC交流，重申對自資院校須自付盈虧，政府補助是一次性，政府亦會要求自資專上院校提交建議書，說明課程是否含專業資格或有市場需要等。議案最終獲通過，將交財委會處理。

楊潤雄料兩個月內就修訂《專上學院條例》諮詢自資業界

而修訂《專上學院條例》一事，楊潤雄指，委員會經初步討論後，料未來一至兩個月諮詢業界，預計下一立法會年度可提出修改建議。

另外，委員會否決就幼稚園、中小學教科書及教材編製召開特別會議的建議。