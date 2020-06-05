明愛專上學院新學年開辦物理治療課程　新生獲資助料減少一半學費

政府推算未來十年物理治療師人手出現短缺，自資院校均相繼開設物理治療課程，明愛專上學院宣布，新學年將會開辦有關課程，期望培訓專職醫療人才，同時增設人工智能、翻譯科技、幼兒教育和設計新創企業管理學士課程。因應開辦物理治療課程，院方指，已斥資1,600萬增設面積達八千平方呎的物理治療實驗室及現代化的教學設備，為學生提供實習教學；校方亦特別為課程新生提供資助，在扣取免入息審查資助後，料可減少達一半的學費。

明愛專上學院宣布，新學年將會開辦有關課程，期望培訓專職醫療人才。（資料圖片）

明愛專上學院今日（5日）宣布，將會新增辦五個學士課程，包括物理治療課程、人工智能、翻譯科技、幼兒教育和設計新創企業管理學士課程，所有課程已獲學術及職業資歷評審局認可，以及行政長官會同行政會議批准。校方表示，已斥資1,600萬元增設面積達八千平方呎的物理治療實驗室及現代化的教學設備，為學生提供實習教學。

為今年入學物理治療一年級生提供42,500元資助

一般四年制的自資院校物理治療課程會較為昂貴，在未扣取政府資助下，每年學費可達十幾萬，現時明專的物理治療課程尚未列入「指定專業/界別課程資助計劃」（SSSDP）資助。校方表示，考慮到修讀物理治療課程學生的經濟負擔，扣除當局免入息審查資助計劃的補助後，明專指，將特別為今年入學的物理治療一年級學生提供42,500元資助，學生獲得的總資助金額，將相當於SSSDP相關課程資助，實際繳交的學費大幅減少達50%。2020/21學年SSSDP實驗為本的課程資助金額為74,600元。

另外，明愛白英奇專業學校亦增設健康護理高級文憑課程，分別設有兩年全日及三年兼讀制，方便在職人士進修。課程已納入SSSDP資屑，學生可獲得37,300元資助。