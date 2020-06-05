深水埗的士撞人事件　許智峯獲批以私人檢控司機　司機須出庭答辯

民主黨立法會議員許智峯，早前就西灣河開槍案及深水埗的士撞人案，向涉案的警察及的士司機提出私人檢控，東區裁判法院今（5日）閉門處理案件。許智峯透露，裁判官認為的士案中表面證供成立，決定受理案件及向涉案司機發出傳票，要求他上庭進行答辯；至於警員開槍案，裁判官認為指控嚴重，需時考慮案件，稍後會以書面通知許是否會受理案件。

許智峯就兩案申請私人傳票，其中一案獲裁判官接納。(李慧娜攝)

許就兩案提私人傳票

許就去年修例運動中兩宗事件提出私人傳票，包括去年11.11三罷行動期間，一名21歲學生於西灣河被實彈擊中，許向開槍警員提出私人檢控，有關控罪為企圖謀殺罪，以及意圖造成身體嚴重傷害而射擊的交替控罪。

另案則涉及的士司機鄭國泉，被指於去年10 月6 日在深水埗剷上行人路撞到途人，許控告該司機危險駕駛罪。

律政司代表要求旁聽被拒

許亦透露，今早律政司有代表到庭要求旁聽，但稱此刻尚未決定是否介入案件，律政司欲先了解事件。由於案件屬內庭聆訊，公眾人士不能旁聽，裁判官終決定要求律政司代表離席。

希望提醒警方不能視而不見

許對法庭的裁決表示歡迎，希望案件可令事主及社會得到公義，又稱案件可提醒警方不能對犯案者視而不見，亦對濫暴者有警示作用。替許提出私人檢控的律師楊浩然解釋，若法庭派出傳票後，涉案的士司機不出庭答辯的話，法庭可向他發出拘捕令。