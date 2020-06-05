沙田多名區議員聯署　促教育局安排區內學校停課：家長求助感憂慮

沙田瀝源邨祿泉樓至今累計有7宗新型肺炎確診個案，該區附近約有七間中小學。近八成沙田區區議員（33人）聯署，要求教育局安排沙田區中小學停課，並為已復課的師生進行檢測。他們又促請衛生署及衛生防護中心出席沙田區議員會議，交代疫情事宜。 屬瀝源選區的沙田區議員岑子杰表示，接獲其中一間鄰近中學的家教會成員求助，形容強迫學生下周復課，尤如將子女「送死」，希望教育局容許區內中小學停課，以釋家長疑慮。 《香港01》正就此事祿泉樓附近中小學及向教育局查詢。

▼沙田瀝源邨群組爆發▼

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岑子杰表示，沙田區多名區議員都接到家長求助，表示在嚴重社區爆發下對復課抱有疑慮，已向民政部門反映期望停課的意見，但至今未有回音。

他說，今早一名中學家教會成員聯絡他，形容社區出現群組爆發下，繼續復課是不合理，猶如要求父母將子女「送死」，促教育局特別安排該區疫情未明前停課，又或至少容許家長以「家長信」為子女告假，不作曠課論，減少家長及學童的擔憂。



主風小學：按教育局建議維持下周一復課決定

《香港01》正向教育局查詢有否沙田區學校申請停課，以及區議員建議是否可行。而位於祿泉樓附近的聖公會主風小學，回覆《香港01》查詢時表示，按教育局建議，學校目前仍維持下周一（8日）復課的決定，但若家長對疫情感擔心，可致函校方為子女告假，學校不會視作曠課處理。

另外，岑子杰批評，政府防疫欠協調，消息混亂，指示不清，令當區市民難以適從：「救護車入到邨都係我去開閘」。他又指，邨內須加強清潔，但外判清潔工只有約20人，以往約兩周清潔屋邨一次，現時加緊清潔，最快亦要兩日才能每層清潔一次，「他們已經疲於奔命，如果同心抗疫，食環係咪可以支援一下，幫手清潔屋邨的公共空間？」



岑子杰期望，政府各部門加強協調，為區內居民提供緊急熱線，方便資訊流通：「瀝源唔係香港第一條出事嘅邨，話六戶失聯要發檢疫令，如果係嗰六戶人，要點聯絡政府?」