新冠肺炎．最新｜兩巴基斯坦抵港居民周五初確診　今日無本地確診

新型冠狀病毒疫情持續，早前疫情稍為放緩，但再次出現本地個案。瀝源邨祿泉樓10及12單位住戶需要疏散，至今仍有五戶未能取得聯繫。 另外，本港昨日（5日）再多三宗新增個案，全部有外遊記錄，分別曾到訪印度及英國。即至今本港累計1,103宗個案，包括1,102宗確診個案，以及1宗疑似個案。

【14:30】今日無新增本地個案，不設疫情記者會。

【00:55】沙田瀝源邨祿泉樓共有7人受感染，當中4人都是住在該座12號單位。政府專家顧問團成員之一、香港大學微生物學系講座教授袁國勇最新評估，認為嘉里物流貨倉包裝女工家中廚房的抽氣扇或成為傳播病毒的途徑。他解釋，該患者住在8樓12號單位，其家中外牆窗戶裝有強力抽氣扇，當患者在廚房煮食時，暖空氣會被抽出及向上升，若有風吹向窗戶，就有可能令病毒經暖氣流飄到上層的12號單位。

新冠肺炎｜袁國勇：祿泉樓抽氣扇或播毒 病毒隨氣流上升攻入上層

【00:05】據了解，周五( 5日）深夜新增兩宗初步確診個案，患者早前由巴基斯坦抵港並入住檢疫中心。兩人現於屯門醫院留醫。

昨日總覽：新冠肺炎・6.5｜新增三宗輸入確診個案 分別由印度及英國返港

新冠肺炎｜瀝源邨祿泉樓75人已送檢疫中心 五戶未能取得聯繫

新冠肺炎｜岑子杰：不少居民已遷出祿泉樓 政府無法令居民安心

新冠肺炎｜何栢良：祿泉樓最先個案居8樓 促送同層戶入檢疫中心

政府疏散瀝源邨祿泉樓10及12單位住戶

+ 5 + 4 + 3

Cu Mask｜聖保祿醫院禁銅芯 公立醫院：只准戴外科口罩人士進入

Cu Mask｜網上登記期周六結束 錯過登記市民可親身到郵局取口罩

新冠肺炎｜前線救護投訴獲派劣質口罩 物流署︰會向供應商跟進