新冠肺炎．最新｜再增三宗輸入個案　連續兩日無本地感染個案

新型冠狀病毒疫情持續，早前疫情稍為放緩，但再次出現本地個案。瀝源邨祿泉樓10及12單位住戶需要疏散，至今仍有五戶未能取得聯繫。 另外，本港昨日（5日）再多三宗新增個案，全部有外遊記錄，分別曾到訪印度及英國。即至今本港累計1,103宗個案，包括1,102宗確診個案，以及1宗疑似個案。今日再錄得三宗輸入個案，累計增至1,106宗，昨日及今日均沒有新增本地感染個案。

【17:10】醫院管理局公布，截至今日中午12時，過去24小時有三名確診2019冠狀病毒病的病人出院（個案編號︰1050、1052和1054），至今共有1,048名確診或疑似病人康復出院。現時共有51名確診病人分別於九間醫院留醫，其中兩人情況危殆（個案編號：595和1084），其餘49人情況穩定。

【16:10】衞生署衞生防護中心公布，截至今日下午4時，中心正調查三宗新增2019冠狀病毒病確診個案，至今本港個案累計1,106宗。新增個案涉及兩女一男病人，年齡介乎15歲至47歲，全部曾於潛伏期身處外地；其中26歲女子周五由英國返港，3月中曾出現喉嚨痛、失去嗅覺及味覺數日，現時無病徵 ;15歲少女及47歳男子為親屬，二人在上月28日由巴基斯坦返港，之後入住檢疫中心，周四出現發燒及咳嗽而確診。

新冠肺炎｜新增三宗外地輸入個案 瀝源邨祿泉樓餘四戶未能聯絡

【14:30】今日無新增本地個案，不設疫情記者會。

【09:55】教育局局長楊潤雄表示，約2,500名中三至中五跨境生料可於本月中復課，除深圳灣口岸外，亦會開放福田和落馬洲支線口岸，設立早上及下午兩個過關時間，供跨境生出入境，並需要每周自費於深圳做一次核酸測試。校方會按排跨境生留校用膳，以及「點對點」的校巴即日來回接送，確保減少他們於交通上與外界的社交接觸，預計下周會公布細節。

2500跨境中學生月中可復課 楊潤雄：需每周自費深圳做核酸測試

【00:55】沙田瀝源邨祿泉樓共有7人受感染，當中4人都是住在該座12號單位。政府專家顧問團成員之一、香港大學微生物學系講座教授袁國勇最新評估，認為嘉里物流貨倉包裝女工家中廚房的抽氣扇或成為傳播病毒的途徑。他解釋，該患者住在8樓12號單位，其家中外牆窗戶裝有強力抽氣扇，當患者在廚房煮食時，暖空氣會被抽出及向上升，若有風吹向窗戶，就有可能令病毒經暖氣流飄到上層的12號單位。

新冠肺炎｜袁國勇：祿泉樓抽氣扇或播毒 病毒隨氣流上升攻入上層

【00:05】據了解，周五( 5日）深夜新增兩宗初步確診個案，患者早前由巴基斯坦抵港並入住檢疫中心。兩人現於屯門醫院留醫。

昨日總覽：新冠肺炎・6.5｜新增三宗輸入確診個案 分別由印度及英國返港

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政府疏散瀝源邨祿泉樓10及12單位住戶

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