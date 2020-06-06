支聯會冀眾籌150萬元建網上六四博物館　憂立國安法後干預加劇

今年是六四事件31周年，支聯會今日（6日）宣布發起眾籌，計劃籌集150萬元，明年9月在網絡上為八九民運建造永久性的「六四人權記憶博物館」，保存歷史檔案、死難者遺物及中共武力鎮壓的證據。 支聯會主席李卓人稱，今年感受到成立博物館迫在眉睫，因為中共干預香港的行動加劇，港版國安法「殺到」香港，將進一步扼殺真相。他希望博物館能走向國際 ，並讓中國內地群眾都能看見。

香港六四紀念館展品。（黃寶瑩攝）

「六四人權記憶博物館」眾籌計劃於今年6月4日在國際平台Kickstarte發起，為期60日，目標是募集150萬元港幣。博物館冀望在未來一年的時間裡，組建專業的策展團隊，進行持續研究和動態展覽，並將檔案翻譯成英文；同時進行問卷調查，了解公民對八九民運歷史檔案的實際需求。

支聯會常委及六四人權記憶博物館管理委員會主席麥海華說，六四網絡博物館計劃做三件事，首先是收集過去30年散落在全球的檔案資料，並永久保存；然後成立學術委員會及策展顧問團，邀請學者及藝術家設計線上互動展覽；在穩定使用後，再成立其他社運紀念館，或將人權資料庫數碼化。

成立博物館迫在眉睫 憂國安法扼殺真相

支聯會主席李卓人稱，預計網上博物館將在明年9月開幕，他坦言未來存在不穩定性，但會排除萬難地進行工作。他希望博物館能打向國際 ，並讓中國內地群眾都能看見。他又稱，今年感受到成立博物館迫在眉睫，因為中共干預香港的行動加劇，國安法「殺到」香港，將進一步扼殺真相，擔心未來再做會受到更大打壓。

李續稱，以往支聯會在維園六四晚會擺設籌款站，去年在一晚之間籌得逾270萬元，惟今年的悼念晚會不獲批准，支聯會在維園內沒有場地籌款，整晚僅籌得80萬元，他形容是「唔夠日常開支」。他表示，對博物館籌款有信心，「無諗唔達標會點樣」，而餘款將撥入支聯會平日開支。

支聯會四人為李旺陽獻上白花，並默哀一分鐘，以作悼念。（李恩慈攝）

假設網上博物館被攻擊 也能存有電子化的資料

支聯會副主席鄒幸彤稱，由於實體地方有限，建立網上博物館能保存大量珍貴資料，譬如八九民運在中國其他城市的故事，以及民運的前期工作等等，亦會與同期在東歐發生的社運作比較。她認為市民到訪網上博物館的主動性較高，可自選頁面閱讀喜愛的資料。另外，網上博物館亦可設計具互動元素的小遊戲。她又說，支聯會關注網絡安全的問題，會做好前期工作準備，假設網上博物館被攻擊，線下也能存有電子化的資料。

為李旺陽默哀一分鐘

今日是已故中國民運人士李旺陽的死忌，在記者會開始前，支聯會四人為他獻上白花，並默哀一分鐘，以作悼念。李卓人說，李旺陽被發現吊頸死亡時，雙腳貼著地上的拖鞋，相信他是「被自殺」，對他推動工人民主意識表示敬意。

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