新冠肺炎．最新｜連續三天無本地個案　新增一宗菲律賓輸入個案

新型冠狀病毒疫情未止，沙田瀝源邨祿泉樓群組暫時未再擴大，相關確診者仍維持10人，不過祿泉樓仍有3戶居於10室或12室居民去向不明，當局仍在追蹤他們的下落，以便收集他們的唾液樣本作病毒檢測。 衞生防護中心公布，今日並無本地感染個案，是連續三天未有本地感染個案。而今日則新增一宗菲律賓輸入個案，至今本港個案累計1,107宗（包括1,106宗確診個案和一宗疑似個案）。

▼再爆本地感染群組 限聚令延長 涵蓋反修例周年▼

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【16:10】衞生防護中心又指，繼續跟進沙田瀝源邨祿泉樓群組個案的流行病學調查和防控工作。截至今日下午四時，衞生防護中心於祿泉樓共收回1,382個深喉唾液樣本瓶，當中9個因為樣本滲漏，需要再次提交，1373個樣本已完成病毒檢測，除六月二日公布4個呈陽性反應的確診個案外，其餘樣本均呈陰性反應。

中心亦繼續跟進未交回深喉唾液樣本的祿泉樓居民的事宜，截至今日下午四時，中心在警方協助下成功聯繫多一戶居民並確定他們已於四月前遷出祿泉樓，仍有三戶未能取得聯繫。中心強烈呼籲及敦促該些仍未能取得聯繫的人士務必盡快根據已發出的醫學測試令聯絡中心人員，並向中心提交其樣本，以便盡早進行檢測。

截至今日下午四時，中心於葵聯邨聯悅樓共收回及檢測2,109個樣本，沒有樣本呈陽性反應。

【16:05】衞生防護中心公布，今日新增一宗輸入個案，患者是一名25歲女子，她居於菲律賓，並於6月6日抵港，本身並無病徵，於入境接受檢測期間證實染病，並直接由亞博館送往瑪嘉烈醫院治理。

【14:09】據了解，今日連續第三日無新增本地個案，衞生防護中心不召開疫情記者會。

▼政府疏散瀝源邨祿泉樓10及12單位住戶▼