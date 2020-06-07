為小學供應口罩數量未能達標　狄志遠致歉解釋指遇技術困難

小四至中二學生將於明日（8日）復課，新型冠狀病毒疫情持續下，中童口罩供應仍然緊張。教育局早前引薦新思維創黨主席、香港家庭教育學院總監狄志遠團隊「SOSo Mask」與小學學界洽商，為全港資助小學提供穩定的中童口罩供應，共供應110萬個中童口罩。惟其團隊未能如期於復課前交貨，有校長決定取消訂單。 狄志遠解釋指，由於欠生缺產兒童口罩的機器及零件，加上面對不少技術困難，因此無法達到預期的供應數量，他為此致歉；但表示團隊收取了小學校長會三分之一的訂金，亦會生產三分之一的口罩，現時已將37萬個口罩交給津貼小學。他又強調現時兒童口罩生產線仍然繼續運作，但未能保證日後的口罩產量及供應量。

小四至中二學生將於明日（8日）復課。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

市面上中童口罩供應仍然緊張，教育局早前引薦新思維創黨主席、香港家庭教育學院總監狄志遠團隊「SOSo Mask」與小學學界洽商，為全港資助小學提供穩定的中童口罩供應，共供應110萬個中童口罩。惟其團隊未能如期於復課前交貨，有校長決定取消訂單。

生產上遇技術困難 產量與預期有落差

狄志遠解釋，在香港生產口罩只是「見步行步」，本地欠缺相關專才、機器及零件，團隊需要「邊做邊學」。在欠缺兒童口罩的機器及零件的情況下，再加上面對不少技術困難，包括機器零件不配合等，造成大量原料浪費，令生產數量與預期有落差；他指，由原本預計每日可生產數萬個口罩，到現時每日只能成功生產大約一千個兒童口罩。

狄志遠解釋，在欠缺兒童口罩的機器及零件的情況下，再加上面對不少技術困難，令生產數量與預期有落差。（曾凱欣攝）

已盡早向津小議會坦白及致歉 惟未能保證日後產量

他又提到，團隊收取了小學校長會三分之一的訂金，亦會生產三分之一的口罩，現時已將37萬個口罩交給津貼小學。他在得悉生產受阻後已盡早向津小議會坦白及致歉，亦有學校決定取消訂單，相關退訂安排會會由議會跟進。

他強調，現時兒童口罩生產線仍然繼續運作，但未能保證日後的口罩產量及供應量。但他認為，現時市面能夠購買兒童主口罩，加上政府有派發可重用銅芯抗疫口罩，相信學校在復課階段能有足夠口罩。