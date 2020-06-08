新冠肺炎．最新｜增1宗巴基斯坦輸入個案　連續4日零本地個案

本港新型冠狀病毒疫情反覆，沙田瀝源邨祿泉樓早前爆發感染群組，有10人中招。衞生防護中心昨日（7日）表示，於祿泉樓收回1,382個深喉唾液樣本瓶，倘有3戶未能取得聯繫，強烈呼籲及敦促該些仍未能取得聯繫的人士務必盡快根據已發出的醫學測試令聯絡中心人員，並向中心提交其樣本，以便盡早進行檢測。

▼再爆本地感染群組 限聚令延長 涵蓋反修例周年▼

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【17:34】醫院管理局表示，截至今日（8日）中午12時，過去24小時沒有確診2019冠狀病毒病的病人出院，至今共有1 049名確診或疑似病人康復出院。

目前公立醫院已啟用636間負壓病房，合共1 188張負壓病床，現時共有55名確診病人分別於九間醫院留醫，其中三人情況危殆（個案編號：595、1084和1092），其餘52人情況穩定。

【17:22】衞生防護中心公布，今日新增一宗輸入個案，是第1108宗確診個案，患者是34歲女子，3月1日至5月28日到訪巴基斯坦；返港後入住檢疫中心，6月6月出現咳嗽病徵，入住屯門醫院。她與1105宗、1106宗確診個案有關連。

沙田瀝源邨祿泉樓群組個案方面，截至今日下午4時，衞生防護中心於祿泉樓共收回1 382個深喉唾液樣本瓶，當中八個因為樣本滲漏需要再次提交，1 374個樣本已完成2019冠狀病毒病檢測，除6月2日公布四個呈陽性反應的確診個案外，其餘樣本均呈陰性反應。另外,中心共收回及檢測2 115個葵聯邨聯悅樓樣本，沒有樣本呈陽性反應。

【14:10】據了解，今日連續第四日無新增本地個案，衞生防護中心不召開疫情記者會。

【08:00】截至周一（8日）上午8時，全國確診病例84,631宗，累計死亡人數4,645人，疑似病例3宗，治癒病例79,857宗，累計境外輸入1,776宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。

▼沙田瀝源邨群組爆發▼